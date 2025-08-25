accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
kisukesan
,
plistter
name :
Shinobi : Art of Vengeance
platform :
PC
editor :
Sega
developer :
LizardCube
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
182
Likes
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6587
visites since opening :
11660138
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
[Metacritic] Shinobi Art of Vengeance
Les notes commencent à tomber
PS5 87%
PC 84%
100 VGC
95 Noisy Pixel
93 Game Informer
90 Hey Poor Player
90 Pushsquare
90 Shack News
80 IGN
80 Cultura Geek
80 Game Watcher
70 Gamekult
60 Game Radar+
tags :
2
Likes
Who likes this ?
kibix
,
kisukesan
posted the 08/25/2025 at 12:14 PM by
guiguif
comments (
19
)
lazer
posted
the 08/25/2025 at 12:41 PM
j'ai fait la demo sur PC et j'ai kiffé
nuage
posted
the 08/25/2025 at 12:41 PM
16 sur 20 chez Jeuvideo.com
Il sera mien très prochainement.
negan
posted
the 08/25/2025 at 12:43 PM
On mange bien avec lui et Ninja Gaiden
battossai
posted
the 08/25/2025 at 12:55 PM
La démo m'a convaincu, si le reste du jeu est de cet acabit c'est parfait ????
Pas fait la démo de Ninja Gaiden mais bizarrement il m'attire moins
amario
posted
the 08/25/2025 at 01:06 PM
Il est dégueulasse sur SW2
kinectical
posted
the 08/25/2025 at 01:07 PM
Celui là c’était préco direct après la démo
sonilka
posted
the 08/25/2025 at 01:17 PM
amario
j'ai pas eu cette sensation avec la démo.
shincloud
posted
the 08/25/2025 at 01:24 PM
amario
C'est la version Switch 1 en 1080p contrairement à la version PS5/Xbox qui est en 4k
ghostdeath
posted
the 08/25/2025 at 01:28 PM
amario
c'est la version Switch 1 donc...
Que ce soit Ninja Gaiden Ragebound ou Shinobi gros fail sans version Switch 2 pour les 2...
kujotaro
posted
the 08/25/2025 at 01:33 PM
Magnifique.
malroth
posted
the 08/25/2025 at 01:42 PM
l'écart entre version ps5 et pc lol
defois le meta tu te dit que c'est quand meme n'importe quoi haha
arquion
posted
the 08/25/2025 at 01:50 PM
malroth
l'écart du nombre de review, le fait que pour le meta PC on ne prend pas en compte tous les sites spécialisés Playstation, etc.
suffit simplement de regarder et tu comprendras pourquoi il y a une différence.
jacquescechirac
posted
the 08/25/2025 at 01:58 PM
arquion
t'es pas un habitué de l'écurie Hooper par hasard toi ?
guiguif
posted
the 08/25/2025 at 01:59 PM
malroth
J'ai up pour te rassurer un peu
arquion
posted
the 08/25/2025 at 02:06 PM
jacquescechirac
bah si, même si aujourd'hui je ne peux plus suivre comme à l'époque.
51love
posted
the 08/25/2025 at 02:09 PM
Ça a de la gueule
mishinho
posted
the 08/25/2025 at 03:22 PM
84 sur PC et 87 sur PS5 ?
Comprends pas….
51love
posted
the 08/25/2025 at 03:58 PM
mishinho
c'est quoi le soucis? Que ce soit pas la même moyenne ?
Tu sais ce niveau de précision au point, même jusqu'à 5 points, il a pas vraiment lieu d'être avec les moyennes meta, c'est un indicateur bidon si pris avec précision.
les 2 versions sont sorties en même temps, la version PC est certainement la 'meilleure', mais suivant les testeurs, les sites référencés... Bah tu obtiens jms la même moyenne, même si souvent très proche.
Tu prends Blue Prince cette année, 92 sur PC, 90 sur Xbox, et 85 sur PS.
Je doute que la version PS soit mauvaise.
Ça fait parti du delta des notes, d'une personne à l'autre.
Pr ça aussi que les combats puérils à coup de moyenne metacritic n'ont aucun sens, quand il y a 2, 5, et même parfois 10 points d'écarts, la presse est suffisamment humaine et biaisée par tout un tas de choses, que ça veut pas dire grand chose.
À moins d'un très grand écart, c'est un très mauvais indicateur, contrairement aux 'plus' et 'moins' dans le contenu des reviews.
Ca a le mérite de donner une tendance et une visibilité aux bons jeux, sans pouvoir les classer précisément.
e3ologue
posted
the 08/25/2025 at 04:24 PM
Petez un coup, la différence entre les moyennes, vient juste de la variance humaine.
Grossièrement on considère en stat qu'une variance de 5 ou moins n'est pas à prendre en compte.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Il sera mien très prochainement.
Pas fait la démo de Ninja Gaiden mais bizarrement il m'attire moins
Que ce soit Ninja Gaiden Ragebound ou Shinobi gros fail sans version Switch 2 pour les 2...
defois le meta tu te dit que c'est quand meme n'importe quoi haha
suffit simplement de regarder et tu comprendras pourquoi il y a une différence.
Comprends pas….
Tu sais ce niveau de précision au point, même jusqu'à 5 points, il a pas vraiment lieu d'être avec les moyennes meta, c'est un indicateur bidon si pris avec précision.
les 2 versions sont sorties en même temps, la version PC est certainement la 'meilleure', mais suivant les testeurs, les sites référencés... Bah tu obtiens jms la même moyenne, même si souvent très proche.
Tu prends Blue Prince cette année, 92 sur PC, 90 sur Xbox, et 85 sur PS.
Je doute que la version PS soit mauvaise.
Ça fait parti du delta des notes, d'une personne à l'autre.
Pr ça aussi que les combats puérils à coup de moyenne metacritic n'ont aucun sens, quand il y a 2, 5, et même parfois 10 points d'écarts, la presse est suffisamment humaine et biaisée par tout un tas de choses, que ça veut pas dire grand chose.
À moins d'un très grand écart, c'est un très mauvais indicateur, contrairement aux 'plus' et 'moins' dans le contenu des reviews.
Ca a le mérite de donner une tendance et une visibilité aux bons jeux, sans pouvoir les classer précisément.
Grossièrement on considère en stat qu'une variance de 5 ou moins n'est pas à prendre en compte.