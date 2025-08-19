profile
all
Nintendo ne se fout il pas de notre gu*ule ?
Ce soir je suis assez énervé.. ou blasé, je ne sais pas trop. J’ai acheté la Switch 2 day one, assez emballé par cette nouvelle console, malgré un Mario Kart qui ne m’emballait pas à 100% , ne serait ce que par rapport à ces graphismes.

Aujourd’hui je regarde le direct sur Kirby Air Riders, un peu excité par la découverte de ce jeu, en me disant que cela peut être une jolie surprise, même si c’est loin d’être un jeu de ouf.

Et là, je découvre un jeu.. qui semble dater de 2005 de par son gameplay, son manque d’originalité, et ses graphismes. Nintendo ose nous sortir un jeu aux graphismes Xbox 360, « lissé » grâce à la puissance de la Switch 2.

Mais de qui se fout on au juste ? En 2025, sur ce genre de machine, c’est tout ce qu’ils sont capables de proposer ? La déception est immense.

Qu’on ne me dise pas que c’est parce que c’est un switch 1 porté sur switch 2, aux dernières nouvelles c’est une exclue, et le jeu n’est pas développé depuis 2 mois, on ne prépare pas le matos d’une console en 2 jours, cela fait des années qu’ils connaissent le matériel qu’ils vont utiliser pour la Switch 2, et qu’ils y développent leurs futurs jeux.

C’est vraiment une honte de prendre les joueurs pour des idiots, et vendu à 70 euros en plus..

Franchement je suis hyper déçu de cette compagnie.
Ils ont enfin les moyens de nous faire des jeux types « pixar » niveau graphismes, intégrer des effets de lumière ou d’autres choses qui feraient briller leurs licenses, mais non, on va vous sortir ce jeu bâclé avec le minimum de ce qu’on sait faire.

Et surtout, vu que vous serez assez bête pour acheter notre jeu, on va vous simplifier la tâche : ne vous fatiguez surtout pas à appuyer sur un bouton pour accélérer..

Quelle honte sérieux..
Déjà que le prochain Pokemon continue à être une honte pour cette licence.. Mon dernier espoir réside dans l’annonce du prochain mario 3D , mais je commence à ne plus y croire. Enfin quand ils daigneront l’annoncer. Je suis sûr qu’ils ne vont pas trop se presser, ils ont sûrement encore beaucooooup d’autres jeux style 2005 à nous vendre 70 euros avant..
    posted the 08/19/2025 at 08:07 PM by j49
    comments (22)
    yanssou posted the 08/19/2025 at 08:11 PM
    ça n'a rien d’étonnant , depuis le décès de Satoru Iwata , Nintendo c'est plus que c’était.

    Au moins , ya les tiers , des jeux qui date mais qui lague un peu
    donpandemonium posted the 08/19/2025 at 08:13 PM
    Si certains se posent la question, non ce n'est pas moi derrière ce compte XD.

    Mais visiblement je suis donc pas le seul à avoir eu cette réflexion.
    shanks posted the 08/19/2025 at 08:15 PM
    Nintendo a arrêté la course aux graphismes depuis la GameCube.

    Alors il restera toujours de bons jeux sur le plan technique, que ce soit le prochain Zelda, le prochain Mario, j'en suis sûr Luigi's Mansion 4 et bien sûr les jeux Monolith, mais le reste, les mecs s'en foutent.

    Et ouais, bien dommage que le prix lui augmente.
    Alors qu'ils n'ont jamais vendu autant.
    jenicris posted the 08/19/2025 at 08:16 PM
    Au départ j'étais vraiment hype par la console mais plus les jours passent et plus je suis ravis de pas l'avoir pris day one.
    Je suis quasi certains désormais que je l'aurai grave regretté, si je l'avais acheté dès le lancement
    micheljackson posted the 08/19/2025 at 08:18 PM
    Faut bien comprendre que tous ceux qui ont créé les jeux de légendes et qui ont fait Nintendo sont soit en retraite, soit décédés ou dans le meilleur des cas ne sont plus dans les équipes créatives, car au Japon on monte en grade en fonction de son ancienneté, raison pour laquelle Miyamoto ne touche plus à Zelda ou Mario hélas.
    sonilka posted the 08/19/2025 at 08:18 PM
    Je te rassure, le prochain Mario 3D sera à la hauteur. Et pas qu'un peu. Pour le reste, on sait que Nintendo rame depuis le passage à la HD. Résultat beaucoup de leurs jeux, hors gros projets, semblent etre bloqués dans les années 2000/2010. Y a pas de surprise. Ce qui est regrettable c'est surtout que la première année de la S2 va etre constitué de jeux à la base destinés à la Switch. Ils ont retardé le plus possible la sortie de la console afin d'avoir du stock et des jeux mais finalement tu te demandes bien comment ils auraient pu la sortir plus tôt vu le line up de ses 6 premiers mois.
    jofe posted the 08/19/2025 at 08:19 PM
    Pour rappel, Kirby Air Ridrs n'est pas un jeu développé par Nintendo, c'est un jeu Bandai Namco.

    Et Bandai Namco, c'est au petit bonheur la chance quand même. Ils peuvent te sortir New Pokémon Snap sur une Switch 1, et réussir à flinguer un simple remaster de Tales of Symphonia en même temps.
    zekk posted the 08/19/2025 at 08:20 PM
    yanssou exactement, la switch malgré quelques pépites c'est déjà une grosse régression
    fritesmayo76 posted the 08/19/2025 at 08:21 PM
    C'est 70 en démat, la boite sera à 80
    defcon5 posted the 08/19/2025 at 08:22 PM
    Le seul mec au monde qui achète une Nintendo pour les graphismes...
    La dernière fois que j'ai vu ça, c'était du temps de la Super Nes
    mercure7 posted the 08/19/2025 at 08:22 PM
    Pas assez encore. Visiblement.
    linkstar posted the 08/19/2025 at 08:24 PM
    N'oublions pas que la Nintendo Switch 2 est sortie il y a à peine 2 mois et demi... Oui pour l'instant on nous propose ça et Nintendo n'a JAMAIS survendu sa console. Le line-up de l'année on le connait depuis avant la sortie de la console.
    Alors oui, c'est moche, ça me hype à aucun moment ce Kirby Air Riders, mais il y a quasiment un jeu par mois. On va dire qu'entre une dizaine de projets "bas de gamme", il y a un gros projet qui va sortir du lot. Est-ce mieux ça ou sortir à peine un ou deux jeux par an comme la concurrence ?
    altendorf posted the 08/19/2025 at 08:29 PM
    Il faut être un quadra élevé aux consoles Nintendo depuis petit pour dire amen à Nintendo à chaque fois
    cako006 posted the 08/19/2025 at 08:29 PM
    Carrément d'accord avec l'auteur
    defcon5 posted the 08/19/2025 at 08:31 PM
    La déception est immense.
    Mais de qui se fout on au juste
    Franchement je suis hyper déçu
    C’est vraiment une honte de prendre les joueurs pour des idiots,

    C'est dingue de ressentir autant d'émotions pour 1 pauvre jeu vidéo (qu'en plus il ne connaissait pas il y a 6 mois).
    On dirait un gars qui vient de découvrir que sa meuf le trompe et que son monde s'écroule

    Je suis sur que c'est le genre de mec complétement dingo qui menace de mort les développeurs de JV ou les réalisateurs de films sur X
    defcon5 posted the 08/19/2025 at 08:34 PM
    https://www.rfi.fr/fr/podcasts/bienvenue-dans-le-game/20241012-le-harc%C3%A8lement-des-d%C3%A9veloppeurs-de-jeux-vid%C3%A9o-une-crise-invisible

    Avoue, c'est toi ??
    gaeon posted the 08/19/2025 at 08:35 PM
    Je préfère des jeux un peu vilain avec un gameplay sympa mais qui sortent régulièrement que des bombes graphiques tout les 3 ans personnellement. Et puis c'est un jeu de course nerveux, en rajoutant trop de détail le risque c'est que le jeu devienne illisible.

    Aussi je trouve que ça n'a rien de si évident d'affirmer comme ça qu'ils peuvent faire mieux et ont les moyens. Autant pour Gamefreak bon il y a matière a râler mais là... On voit pas comment ça se passe en interne, il ne suffit pas d'avoir du pognon pour faire des bons jeux hein sinon Microsoft serait au dessus du soleil.
    yanssou posted the 08/19/2025 at 08:39 PM
    zekk
    keiku posted the 08/19/2025 at 08:39 PM
    j'ai juste envie de dire, tu as acheter day one, tu n'as que ce que tu mérites...
    alozius posted the 08/19/2025 at 08:42 PM
    Viens pas chouiner. Vous connaissez tous la politique de Nintendo qui se fout ouvertement de la gueule des joueurs depuis des années et vous continuez à acheter day one.
    Donc assume ton catalogue de jeu éclaté, qui coûtent 90€, et basta.
    j49 posted the 08/19/2025 at 08:43 PM
    « Et puis c'est un jeu de course nerveux, en rajoutant trop de détail le risque c'est que le jeu devienne illisible.« 

    Quel génie ! Tu as raison, je devrais remercier Nintendo je crois. S’ils faisaient des jeux beaux, cela risquerait d’endommager mes cornées ! En fait ils me rendent vraiment service ^^ merci Nintendo
    masharu posted the 08/19/2025 at 09:05 PM
    On n'aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas plus simple comme philosophie. Ce sont les jeux de Nintendo comme on les a toujours eux, je ne vois pas le problème en dehors d'avoir trop d'attentes. Ça n'est pas comme quand on critique Microsoft de miser sur le Game Pass au point que ça impacte leur jeux et leur studios, à fermer le studio Tango Gameworks tout en disant vouloir plus de jeux que Tango Gameworks pouvaient faire. Ça c'est prendre les gens pour des cons, vraiment.

    Le reste, je ne crois pas que les Ray Tracing et cie font qu'un jeu est plus intéressant qu'un autre. Pour moi c'est le gameplay. J'ai adoré Air Ride sur GCN, je suis intéressé par ce qu'on a vu de Air Riders aujourd'hui. Ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave. La réalité c'est que Nintendo "se fout de la gueule du monde" depuis 20 ans en fait mais vous êtes toujours là...

    Pour moi le seul tord ici c'est de naïvement vous prendre pour des cons... Mais plutôt parce que vous l'êtes en fait à ne pas savoir ce qu'est Kirby Air Ride et à vous attendre à des monts et des meilleurs avec une nouvelle console. Nintendo aurait déjà du montrer du gameplay de Kirby Air Riders avant cette présentation.

    Je l'a dit hier : c'était certain qu'avec 45 ça allait expliquer le fondement de Kirby Air Ride on long et en large, les modes Air Ride et surtout City Trial parce que beaucoup d'autres joueurs ne connaissent pas ce jeu. Mais vous êtes là à rouspéter que ça délaisse Metroid Prime 4, que c'est un énième show, que c'est un gameplay dépassé... Il y a des fans de Kirby et spécifiquement de Air Ride. Nintendo n'aurait jamais commissionné Sakurai et Bandai Namco si ce n'était pas profitable.

    yanssou zekk La Wii U et surtout l'année 2015 avec Mario Tennis Ultra Smash ou encore Devil's Third est une contre-exemple de Nintendo ne fait ni édite que des bons jeux même sous Iwata alors certes déjà malade. La Wii et la 3DS ont aussi leur lot de mauvais jeux édité par Nintendo, je pense à Zelda Tri Force Heroes, à FlingSmash, à Mario Sports Superstars, à Chibi-Robo! Zip Lash, les Mario Party 9 et 10.

    La mort d'Iwata a surtout mit un gros arrêt à la communication de Nintendo, ils ont mis plusieurs mois avant de trouver comment gérer l'après Iwata, un peu comme s'ils n'avaient anticipé son décès alors que niveau business tout était déjà planifier : la Nintendo Switch et l'extension des IP sur d'autres secteurs comme le marché mobile ou le cinéma.

    On verra au final pour Kirby Air Riders, si on est du niveau premier je peux vous garantir qu'on est loin des quelques jeux que j'ai cité précédemment, surtout avec Sakurai au commande.

    jenicris On est à +3 mois du lancement, et vous avez le raisonnement de vous attendre à une ludothèque de 5 ans.

    sonilka Tu ne sais même pas si le prochain Mario 3D sera à la hauteur. Personne ne sait en l'état mais par contre tout le monde est déjà convaincu qu'il est obligatoirement en développement en parallèle de Donkey Kong Bananza "parce que ça n'est possible, MON Nintendo ne peut pas avoir de Mario au lancement d'une console".

    Je n'ai pas la science infuse alors je peux me tromper en disant que c'est trop tôt par rapport à Donkey Kong Bananza, même si ils peuvent avoir 2 équipe chez EPD Tokyo.

    jofe Bandai Namco ou autre, c'est surtout que c'est "Kirby Air Ride 2" et de ce coté BN ont bien taffé pour reproduire le gameplay, de ce qu'on a vu en tout cas.
