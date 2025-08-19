Ce soir je suis assez énervé.. ou blasé, je ne sais pas trop. J’ai acheté la Switch 2 day one, assez emballé par cette nouvelle console, malgré un Mario Kart qui ne m’emballait pas à 100% , ne serait ce que par rapport à ces graphismes.



Aujourd’hui je regarde le direct sur Kirby Air Riders, un peu excité par la découverte de ce jeu, en me disant que cela peut être une jolie surprise, même si c’est loin d’être un jeu de ouf.



Et là, je découvre un jeu.. qui semble dater de 2005 de par son gameplay, son manque d’originalité, et ses graphismes. Nintendo ose nous sortir un jeu aux graphismes Xbox 360, « lissé » grâce à la puissance de la Switch 2.



Mais de qui se fout on au juste ? En 2025, sur ce genre de machine, c’est tout ce qu’ils sont capables de proposer ? La déception est immense.



Qu’on ne me dise pas que c’est parce que c’est un switch 1 porté sur switch 2, aux dernières nouvelles c’est une exclue, et le jeu n’est pas développé depuis 2 mois, on ne prépare pas le matos d’une console en 2 jours, cela fait des années qu’ils connaissent le matériel qu’ils vont utiliser pour la Switch 2, et qu’ils y développent leurs futurs jeux.



C’est vraiment une honte de prendre les joueurs pour des idiots, et vendu à 70 euros en plus..



Franchement je suis hyper déçu de cette compagnie.

Ils ont enfin les moyens de nous faire des jeux types « pixar » niveau graphismes, intégrer des effets de lumière ou d’autres choses qui feraient briller leurs licenses, mais non, on va vous sortir ce jeu bâclé avec le minimum de ce qu’on sait faire.



Et surtout, vu que vous serez assez bête pour acheter notre jeu, on va vous simplifier la tâche : ne vous fatiguez surtout pas à appuyer sur un bouton pour accélérer..



Quelle honte sérieux..

Déjà que le prochain Pokemon continue à être une honte pour cette licence.. Mon dernier espoir réside dans l’annonce du prochain mario 3D , mais je commence à ne plus y croire. Enfin quand ils daigneront l’annoncer. Je suis sûr qu’ils ne vont pas trop se presser, ils ont sûrement encore beaucooooup d’autres jeux style 2005 à nous vendre 70 euros avant..