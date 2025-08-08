« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
La démo de Mina the Hollower est disponible sur Switch 2.
La version Nintendo Switch 2 du jeu prend également en charge une fréquence d'images de 120 fps ! Que vous jouiez en mode docké sur un téléviseur compatible ou en mode portable sur l'écran intégré de la Nintendo Switch 2, vous pourrez profiter de toute l'action à une fréquence d'images élevée et fluide !
Quant à savoir s'il prend en charge la souris, bien sûr que oui ! Dans Mina the Hollower, vous êtes le rat ! Mais nous avons entendu dire qu'il se passait quelque chose si l'on tournait le Joy-Con 2 sur le côté pendant la partie et que l'on le déplaçait.
Là, c'est comme regarder une vidéo en 4k sur un écran 1080p.
Forcément vu que la vidéo est à 60fps
j'ai rarement vu un truc aussi débile, tenter de montrer du 120fps sur une vidéo en 60fps... non mais le QI des mecs...
C'est comme s'ils tentaient de faire un comparatif entre une télé couleur et en noir et blanc, sur une télé en noir et blanc quasiment
Après il n'y a pas de genre de jeu où ça a plus d'intérêt, c'est un confort visuel c'est tout, je me souviens m'être grillé les yeux sur Ocarina of Time sur N64 et ses 20fps, c'était horrible, et heureusement que c'était sur une télé CRT.