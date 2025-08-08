profile
Mina the Hollower
3
Likers
name : Mina the Hollower
platform : PC
editor : Yacht Club Games
developer : Yacht Club Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
[NS2] Mina the Hollower / Info : 120FPS sur une TV 120Hz
La démo de Mina the Hollower est disponible sur Switch 2.



La version Nintendo Switch 2 du jeu prend également en charge une fréquence d'images de 120 fps ! Que vous jouiez en mode docké sur un téléviseur compatible ou en mode portable sur l'écran intégré de la Nintendo Switch 2, vous pourrez profiter de toute l'action à une fréquence d'images élevée et fluide !

Quant à savoir s'il prend en charge la souris, bien sûr que oui ! Dans Mina the Hollower, vous êtes le rat ! Mais nous avons entendu dire qu'il se passait quelque chose si l'on tournait le Joy-Con 2 sur le côté pendant la partie et que l'on le déplaçait.

Site officiel


About Supported Features
These features are available on compatible TVs:
- HDR output
- 120 Hz output
Site NIntendo US
    posted the 08/08/2025 at 08:45 AM by nicolasgourry
    comments (4)
    kevinmccallisterrr posted the 08/08/2025 at 09:53 AM
    Je ne vois absolument aucune différence entre le mode 60 fps et le mode 120 fps surtout que sur ce genre de jeu cela n'a pas vraiment d'intérêt, si ?
    losz posted the 08/08/2025 at 10:18 AM
    kevinmccallisterrr Pourtant c'est beaucoup plus fluide et "doux" en 120, même sur la vidéos ca ce voit, en 60 fps ca saccade.
    fiveagainstone posted the 08/08/2025 at 10:25 AM
    kevinmccallisterrr À mon avis, il faut surtout avoir un écran compatible et adapté pour voir la dif. Ou l'écran de la switch 2 lui même.

    Là, c'est comme regarder une vidéo en 4k sur un écran 1080p.
    micheljackson posted the 08/08/2025 at 11:59 AM
    kevinmccallisterrr
    Forcément vu que la vidéo est à 60fps
    j'ai rarement vu un truc aussi débile, tenter de montrer du 120fps sur une vidéo en 60fps... non mais le QI des mecs...
    C'est comme s'ils tentaient de faire un comparatif entre une télé couleur et en noir et blanc, sur une télé en noir et blanc quasiment

    Après il n'y a pas de genre de jeu où ça a plus d'intérêt, c'est un confort visuel c'est tout, je me souviens m'être grillé les yeux sur Ocarina of Time sur N64 et ses 20fps, c'était horrible, et heureusement que c'était sur une télé CRT.
