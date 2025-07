Les développeurs avaient initialement envisagé d'intituler le jeu "The New Legend of Zelda", dans la lignée de la série New Super Mario Bros.. Finalement, ils ont opté pour A Link Between Worlds, ce titre reflétant davantage ses liens avec A Link to the Past. Alors que ce dernier jouait sur les voyages entre différentes époques, A Link Between Worlds repose sur la traversée de deux mondes parallèles. Au Japon, le titre de cet épisode est : Zeruda no densetsu: Kamigami no Toraifōsu tsū (The Legend of Zelda: La Triforce des dieux 2).