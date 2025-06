Annoncé sur PC et consoles c'est par le biais d'un nouveau trailer que GIANTS Software dévoile l'existence d'un mode carrière, la date de sortie ainsi que l'ouverture des précommandes de la simulation auto de Straight4 Studios formé d'anciens développeurs de la série GTR mais également de Project Cars.Rendez-vous donc le 25 Novembre de cette année pour constater s'il y a ou non concurrence possible avec Assetto Corsa dont l'épisode Evo continuer... d'évoluer