Départ difficile pour RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army sur Steam qui entre dans le top des plus mauvais lancements d'Atlus sur Steam.En effet avec un pic à 3,544 joueurs simultanés depuis 2 jours, il fait à peine mieux que les 3,515 de Persona 3 Portable, les 1,906 de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster et les 1,265 de Catherine Classic... et évidemment les flops des portages des Etrian Odyssey.À voir s'il y aura une remontée durant ce week-end.Sur le PSN US ce n'est pas reluisant non plus, le titre n'atteint meme pas le top 70 des ventes, là ou heureusement, il se hisse dans le top 3 Japonais.En France, il n'est même pas dans le top 100.Sur Switch, le jeu arrive néanmoins à atteindre le top 3 en termes de recette sur les 3 derniers jours, du moins en France et sans doute au Japon.On ne parlera pas de la Xbox ou le jeu n'apparaît même pas (encore ?) dans le top 500 des jeux les plus joués.En espérant que ces chiffres n’empêchent pas Atlus de ressortir sa suite "Devil Summoner 2 - Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon" et pourquoi pas un nouvel opus.Au passage, son Meta est de 77%.