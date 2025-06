Ninja Gaiden Ragebound sortira en boite sur PS5 et Switch uniquement le 12 Septembre prochain, soit deux semaines après Shinobi Art of Vengeance. Une édition collector est aussi prévue.On rappelle qu'une demo est dispo sur Steam.La version physique de Ninja Gaiden 4 (dont on ne sait toujours pas si le jeu sera vraiment sur le disque #MS) est dispo en preco en France chez Amazon et Fnac en édition Standard (69,99) et Deluxe (89,99) uniquement sur PS5.Tout comme aux US, ce sera un code de téléchargement sur Xbox.