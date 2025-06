À l’approche du Xbox Showcase 2025, Aaron Greenberg, responsable marketing chez Xbox, a tenu à tempérer l’enthousiasme grandissant des fans surtout après la prise de parole de Phil Spencer. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « On a hâte pour le show, mais n’en faites pas trop non plus. L’an dernier, on a un peu mis le feu à la baraque ! »Un message clair destiné à modérer les attentes après une édition 2024 particulièrement marquante, qui avait su surprendre et enthousiasmer la communauté. Cette année, Xbox semble vouloir jouer la carte de la prudence, sans pour autant freiner totalement l’excitation.