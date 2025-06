-La rumeur selon laquelle le jeu se déroulerait dans une réserve amérindienne, avec des Wendigos et des Skinwalkers capables d’imiter les PNJ, est fausse.



-La rumeur d’un niveau impliquant Jill Valentine pourchassée dans un hôpital par une créature appelée le "GoatMan" est également fausse.



-Une ancienne version du jeu proposait du multijoueur en open-world dans une ville fictive asiatique. Cette version a été annulée.



-Le jeu sera à la troisième personne.



-Leon S. Kennedy sera le personnage principal de cet opus.



-Resident Evil 9 est présenté comme une réinvention majeure de la saga, à l’image de ce qu’avait fait Resident Evil 7: Biohazard avec sa vue à la première personne et son approche en VR.



-Le développement de jeux comme Dragon's Dogma 2 et Monster Hunter Wilds a influencé certains aspects techniques et structurels du jeu.



-Il s’agit du jeu le plus coûteux de toute l’histoire de Capcom.



-Malgré la présence d’action, RE9 reste un véritable survival-horror, fidèle à l’ADN de la franchise.



-Il n’y aura ni sorcières, ni intrigues basées sur neuf pleines lunes (rumeur de 2023). Le thème de la sorcellerie, ayant déjà été partiellement exploré dans RE Village, ne sera pas au cœur de ce nouvel épisode.



-L’open world ne sera pas un sandbox avec des véhicules ou des zones gigantesques. Il faudra plutôt imaginer une structure similaire au hub de RE Village, mais en beaucoup plus vaste, offrant davantage de liberté d’exploration au joueur.



-Le chiffre neuf en romain sera incorporé astucieusement dans le titre du jeu (élément devenu emblématique depuis RE7). Le sous-titre Apocalypse ne semble pas avoir été gardé, par contre.



-Resident Evil 9 marquera la fin de la saga initiée par Shinji Mikami en 1996. Ce volet conclura les principaux arcs narratifs (Raccoon City, Las Plagas, la famille Winters...), tout en laissant la porte ouverte à un Resident Evil 10, qui représentera un nouveau départ pour la franchise (la numérologie pourrait être arrêtée).





WAVE 2 (sur plusieurs années) :



-Resident Evil 0 Remake : ce volet a en partie été dirigé par M-Two (RE3 Remake), mais le développement du jeu a changé d’équipe en cours de route.



-Resident Evil Code Veronica Remake : ce volet sera dirigé par Anpo et Kadoi (RE2 Remake et RE4 Remake). Dusk Golem en est sûr à 100 %.



-Resident Evil Outbreak Reboot (pas de Dusk Golem cette fois, mais ça peut se tenir) : le site officiel du jeu affiche toujours "OK" (lien plus bas), à la manière de RE2 Remake à l’époque. Selon des rumeurs, le projet a été mis en pause, mais le développement aurait repris suite aux gros succès des remakes de RE2, RE3 et RE4.

