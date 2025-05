Ils ont annulé des projets vraiment importants, dont certains jamais annoncés, et qui en surprendraient plus d’un. Mais c’est aussi ça, faire un reboot : prendre des décisions brutales pour repartir sur de meilleures bases.

Square Enix aurait annulé plusieurs projets de grande envergure dans le cadre d’un vaste plan de restructuration interne baptisé "3-Year Reboot". L’information provient de APZonerunner, un membre bien connu de ResetEra, également journaliste pour le site VG247.com, qui a à plusieurs reprises commenté avec justesse la stratégie de l'éditeur japonais.D’après ses propos, Square Enix n’aurait pas prévu de grande sortie majeure pour l’année en cours. Au programme : essentiellement des remasters, des portages et des titres de plus petite envergure. Une tendance qui pourrait perdurer pendant encore quelques années, le temps que ce fameux "reboot" s’opère pleinement.Toujours selon la même source, le remake de Final Fantasy 9, évoqué à plusieurs reprises dans divers leaks, ne serait pas prêt d’arriver, contrairement à Final Fantasy Tactics, qui ferait partie des projets de plus petite ampleur actuellement en préparation aux côtés des remakes des trois premiers Dragon Quest.Bien que rien n’ait été confirmé officiellement par Square Enix, cette stratégie s’inscrit dans un contexte plus large de remise en question : réorganisation des studios, ventes de branches occidentales (Crystal Dynamics, Eidos Montréal…) et volonté affirmée de revenir à des fondations plus solides.Malgré cela, Square Enix devrait tout de même publier quelques titres durant l’année fiscale en cours, mais il faudra s’attendre à une période plus calme, loin des ambitions AAA habituelles. Une pause nécessaire avant un potentiel retour plus fort, plus clair et plus cohérent.