La stratégie de Square Enix réclamera encore 3 ans pour porter ses fruits La stratégie de Square Enix réclamera encore 3 ans pour porter ses fruits

Depuis un certain moment s'est mise en place une large restructuration chez Square Enix mais comme chacun sait, planter de meilleures graines à de meilleurs endroits ne signifient pas pour autant qu'elles pousseront plus vite, et c'est dans son rapport fiscal que l'éditeur indique être actuellement dans un processus sur 3 ans avant de se remettre parfaitement sur les rails au niveau du calendrier. En gros jusqu'à la prochaine génération on comprend.



Parmi les changements en cours :



- Création d'un nouveau département R&D sur les outils IA.

- Centralisation finalisée sur la gestion des jeux en interne.

- Plusieurs titres non porteurs ont été annulés (dont le spin-off mobile de Kingdom Hearts).

- Square Enix gérera également le marketing en interne.



Pour ce qui est du calendrier, l'année fiscale en cours s'annonce donc assez vide, essentiellement portée par le remaster Bravely Default sur Switch 2, la sortie de Dragon Quest I & II HD-2D même si des annonces sont à venir, sans s'attendre à du très lourd.



Sur les deux années suivantes (1er avril 2026 au 31 mars 2028, large fourchette), outre la version Switch 2 de Final Fantasy VII Intergrade et la version mobile de Final Fantasy XIV, nous devrions enfin avoir droit à un ou plusieurs titres majeurs. Kingdom Hearts IV ? Dragon Quest XII ? Et c'est donc « après » l'année fiscale 2028, si tout va bien, que la stratégie sera finalisée pour permettre un meilleur rythme dans les grosses sorties, dont sans nul doute Final Fantasy XVII.



Conséquence, sur l'année fiscale en cours, l'éditeur jouera le maintien avec un chiffre d'affaires en forte baisse mais un résultat stable grâce aux économies effectuées.