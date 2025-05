Tout se passe dans un même lieu, la Citadelle de Kowloon qui a vraiment existé, même si le film raconte une histoire avec des personnages qui ont pas existaient, on peut imaginer que ça a pu arriver.La force du film, la mise en scène. Le réalisateur (qui a réalisé "Limbo") à le sens de cadrage et surtout de l'occupation de l'espace, alors que nous sommes dans un lieu clos, avec lui, ça prend une autre dimension.Le chef opérateur à une réelle maîtrise de la lumière, c'est beau, le décor est parfaitement mis en valeur.J'ai pas vu des scènes de combat comme ça depuis le film "The raid", c'est percutant, du grand spectacle, un grand défouloir, je pense que certains ici vont vouloir le revoir plusieurs fois, c'est du pur cinéma, je regrette de pas l'avoir vu en salle (en même temps il passait dans peu de salle, mais si un jour il repasse, j'irais le revoir)L'histoire parait "complexe" avec ses multiples personnages (Nous suivons le migrant clandestin Chan Lok-kwunse réfugie à Kowloon où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la Citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qu'est devenue pour eux la cité fortifié), il y a du charisme (même si j'aime pas trop ce terme) au mettre carré.C'est le genre de film qui te donne envie de faire du cinéma, le genre de film qui te fait croire que tu peux faire facilement la même chose avec des "potes" quand tu es adolescent.Il parait qu'il y aurait une préquelle et une suite, si c'est de même acabit, avec le même réalisateur, nous pourrions avoir une des meilleurs licences dans le genre, même John Wick fait petit bras à coté, là nous avons l’essence même du film d'action d'arts martiaux comme à la grande époque (le fait que le film se déroule dans les années "80" contribue aussi à ça).PS : Oui, je sais le film est sortie au cinéma en Aout 2024, mais j'ai pu le voir hier soir, j'ai vraiment aimé que j'ai voulu en parler.