Hier Shanks à fait un article intéressant sur sur les ventes de Devolver Digital , l'éditeur "indé".Voici d'autres chiffre :- Le chiffre d'affaires de l'année 2024 est de 92,9 millions d'euros-La situation financière est saine, avec 36,9 millions de dollars de trésorerie et aucune dette au 31 décembre 2024.-Cult of the Lamb de Massive Monster a rapporté plus de 90 millions de dollars en 2022.-Astroneer, a été joué par plus de 13 millions de personnes et a rapporté 80 millions de dollars depuis décembre 2016.-Gungeon en deux jour a rapporté plus de 40 millions de dollars.-Stronghold a rapporté plus de 50 millions de dollars-Serious Sam a rapporté plus de 45 millions de dollars-Shadow Warrior a rapporté plus de 35 millions de dollars-Hotline Miami a rapporté plus de 30 millions de dollars-The Talos Principle / Reigns / Gorn ont rapporté plus de 20 millions de dollars chacun.Il y a eu quand même des restructurations :« Le studio Nerial a réorganisé son équipe à la suite de sorties décevantes, entraînant une réduction de 40% des effectifs. Le studio Artificer a réduit ses effectifs de plus de 50 % début 2024. Un nouveau processus de validation a recentré le studio sur des projets mieux alignés avec le marché actuel. La filiale Good Shepherd / Big Fan a également réduit ses effectifs de plus de 50% en 2024. En conséquence, l'effectif total du groupe est passé de 303 employés fin 2023 à environ 270 actuellement. »