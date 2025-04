Lors du Nintendo Direct, Konami a présenté un jeu exclusif pour la Switch2, Survival Kids, il fait partie des jeux de lancement.Communiqué officiel de Konami"Sorti à l’origine sur Game Boy Color en 1999, Survival Kids était en avance sur son temps, mêlant mécanismes de survie, exploration, artisanat et narration, bien avant que le genre ne devienne populaire. Aujourd’hui, cette réinterprétation moderne approfondit l’esprit d’aventure du jeu original en introduisant de nouveaux éléments de gameplay coopératif pour offrir de nouvelles façons de survivre, d’explorer et de s’adapter.Survival Kids est le fruit d’une collaboration historique entre KONAMI et Unity, alliant gameplay de survie classique et innovation moderne. Avec de nouvelles mécaniques de coopération et fonctionnalités multijoueur, Survival Kids reste fidèle à ses racines tout en s’adaptant aux joueurs d’aujourd’hui."