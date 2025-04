Bon ça a pas l'air trop mauvais, surtout avec un tel méchant, mais comme d'habitude, on continuera de se demander pourquoi aucun vrai héros intervient face à un tel bordel(bon en vrai, cette fois, y en a plus beaucoup de dispo sur place mais quand même)

Who likes this ?

posted the 04/08/2025 at 09:53 AM by shanks