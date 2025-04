Amazon vient de s'aligner avec E.Leclerc et Auchan avec tous les jeux Switch 2 qui passent a 60, tous sauf Mario Kart World qui est a 70. Manque plus qu'une grosse baisse de la manette pro et tout rentrera dans l'ordre dans le monde de Nintendo (ça reste cher quand meme).Allez la Fnac on s'y met aussi tout en gardant les chèques cadeaux de 10 balles ?