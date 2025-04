Personne va l'acheter à ce prixNan je déconneMais Nintendo vient d'annoncer un truc pour baiser les scalpers, au moins ceux souhaitant acheter en masse au Japon pour les revendre en occident ou en Chine.Switch 2 : 49,990 yens... uniquement en JP sans autre choixSwitch 2 multi-langage : 69,990 yens, encore plus cher que sur tous les territoires même avec le taux de change.

Who likes this ?

posted the 04/02/2025 at 02:32 PM by shanks