En vrac : - Il estime qu'il a du y avoir du chamboulement en interne sur le calendrier des portages car Forza Horizon 5 comme Starfield étaient censés sortir sur PS5 en fin d'année dernière. - Starfield notamment devait sortir le même jour que la première extension (en septembre 2024), et devrait donc être prêt à débouler quand Xbox le souhaitera. - Le portage de Halo ne sera pas la "Master Chief Collection comme elle existe actuellement". Il ne peut en dire davantage. Pour le dernier cas, j'imagine que ce sera comme sur Steam : d'abord Reach puis les autres en allant.

posted the 03/29/2025 at 09:25 PM by shanks