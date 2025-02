Jeux Video

En 2 mots car je viens de voir passer l'info.Y a quelques jours, PlayStation annonçait un recul de ses restrictions Steam par la désormais non-obligation de posséder un compte PSN, ou en tout cas pour les jeux solo.Tous les jeux ne sont pas encore concernés mais ce sera le cas pour les prochains (d'autres auront une MAJ), Sony ayant eu tout de même la bonne idée que le compte PSN ne soit soumis qu'à des bonus (par exemple des skins).Sauf que.Malgré la désormais non-obligation, les jeux édités par PlayStation sur Steam n'ont pour autant pas été débloqués dans les quelques 140 pays où le PSN n'existe pas, et Sony ne semble rien vouloir faire pour cela sans raison aucune hormis ptéte "osef".Pire encore, pour ceux à venir et que ce soit The Last of Us 2 Remastered (le 3 avril) ou même Lost Soul Aside (30 mai), c'est même tarif et même si ce n'est pas les plus gros pays du marché (et que l'on peut contourner le problème), les concernés pointent un manque total de considération, encore une fois pour des jeux purement solo.