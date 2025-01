Les premiers jeux Dino Crisis sont de retour... sur GOG.com ! Eh oui, la plateforme de jeux sans DRM accueille les deux premiers volets de la franchise, permettant d'y jouer sur un ordinateur récent. Les titres sont compatibles avec Windows 10 et 11, les localisations anglaise et japonaise sont incluses, de même que la difficulté Facile et les modes Dino Colosseum et Dino Duel. Les joueurs peuvent également profiter d'un moteur de rendu DirectX amélioré, de nouvelles options (mode fenêtré, synchronisation verticale, correction gamma, mise à l'échelle, anti-aliasing, etc.), d'un rendu des objets et du brouillard amélioré et du support des manettes modernes (dont les DualSense, DualShock 4, manettes Xbox, Logitech F et Switch Pro).