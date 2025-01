Le gameplay sera révélé cet étéPar des anciens de CD Project, dont le directeur, le scénariste et le directeur des quêtes de TW3- Nouveau jeu d'action fantastique à la troisième personne▪️le dev du jeu à commencé y a plus de 2 ans en Unreal Engine 5, révélation complète du gameplay à l'été 2025▪️Led par Konrad Tomaszkiewicz, ancien directeur du jeu Witcher 3, et Mateusz Tomaszkiewicz, ancien directeur des quêtes de the Witcher 3 et de la quête Cyberpunk▪️Focus sur le "bac à sable narratif", aucun parcours de jeu ne sera identique▪️le jeu se déroule dans la « Vale Sangora », dans l'Europe médiévale du XIVe siècle▪️Le le décor a été ravagé par la peste, la famine et le désordre social▪️Inspiré par l'architecture et culture d'Europe de l'Est, maisons en rondins polonaises, vêtements ukrainiens et balkaniques, « églises défensives roumaines », et bien d'autres choses encore▪️le monde a été surveillé par des vampires dans l'ombre, attendant de frapper et d'agir lorsque l'humanité est au plus bas et de renverser les seigneurs féodaux▪️cycle jour/le cycle de la nuit joue un rôle important, il voulait que le monde, les villages et les bâtiments soient « différents » après le coucher du soleil▪️Tu joues le rôle de Coen, énergique, qui devient un « marcheur de l'aube »(pas humain, pas vampire, quelque chose entre les deux), devient un « marcheur de l'aube » (ni humain, ni vampire, quelque chose entre les deux), peut traverser les deux mondes de l'humanité et des créatures de la nuit▪️Tu te bats avec des épées et des armes le jour, et peut utiliser ses capacités de vampire au combat la nuit, explorer l'environnement, etc.- vous avez 30 jours et 30 nuits dans le jeu pour sauver sa famille, je voulais un sentiment d'urgence. Lorsque vous terminez un objectif ou une quête, le temps avance. Mais le temps ne s'écoule pas comme dans le monde réel, vous pouvez « gérer » la façon dont vous utilisez le temps comme une ressource▪️on encontre de nombreux personnages tout au long du jeu, avec leurs propres objectifs et ambitions, qui peuvent faire de vous des amis ou vous mettre en opposition avec eux▪️Blood Hunger : Mécanisme de jeu dans lequel vous devez vous nourrir tout au long de votre parcours▪️If si vous parlez à quelqu'un et que vous êtes resté longtemps sans vous nourrir, vous risquez de perdre le contrôle et de le manger, même s'il s'agit de votre « meilleur ami » dans le jeu.▪️Vampire design : Dans ce monde, les dents des vampires ne cessent de pousser, donc les vampires plus âgés ont beaucoup de dents. Elles ne sont pas visibles au début, mais peuvent s'étendre lorsque leur bouche s'ouvre. ▪️Les Vampires sont dirigés par Brencis, un vieux vampire surpuissant qui veut changer le monde, a détourné d'anciennes croyances religieuses et a profité des troubles sociaux pour se transformer en une sorte de figure messianique. ▪️le leader des vampires n'est pas tout blanc ou tout noir, mais plutôt gris, car ils ont renversé des seigneurs féodaux violents et corrompus, mais aussi tué des gens pour les manger, organisé des messes de sang à l'église, etc▪️Brencis est une sorte d'« antagoniste actif » qui réagira à vos actions et décisions, établira des édits dans le jeu qui deviendront des obstacles pour le joueur, comme des points de contrôle militaires, etc.Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series