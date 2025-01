Jeux Video

Selon Snitch, très fiable un temps (aussi bien sur PS que Xbox), je ne sais plus trop aujourd'hui.



Donc en deux mots :



- Un jeu Xbox Game Studios (&co) préalablement annoncé pour 2025 est déjà reporté en interne pour l'année prochaine.



Bon, j'ose imaginer que l'on parle de Fable vu que tous les autres (Avowed, The Outer Worlds 2, Doom et South of Midnight) semblent davantage avancé pour ce que l'on a pu voir.