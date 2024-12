Suite à l'annonce surprise de "Ys X : Proud Nordics" une nouvelle version d'Ys X prévue pour l'année prochaine au Japon, Toshihiro Kondo le président de Falcom, a fait quelques commentaires dans le dernier numéro de l'hebdomadaire Famitsu.Tout d'abord, Kondo a déclaré que le développement d'Ys X : Proud Nordics a été initié suite aux demandes des fans qui souhaitaient plus d'aventures avec Adol et Karja (oui bien sur).D'après ces commentaires, Ys X : Proud Nordics ressemble à un Kingdom Hearts Final Mix (ou Persona 5 Royal), a savoir une version définitive du jeu donc oublié une probable sortie en DLC pour les utilisateur du jeu de base.Ce n'est pas la première fois qu'un jeu Falcom bénéficié d'une version "Final Mix", mais jusqu’à présent c’était réservé aux jeux portables finissant sur consoles de salon.Les fans peuvent s'attendre à plusieurs améliorations dans Ys X: Proud Nordics, notamment :- Une nouvelle ile appelée "Aland" avec de nouvelles ruines à explorer et l'apparition d'un nouvel utilisateur de mana (comme Adol et Karja) qui fera avancer l'histoire.- Des compétences supplémentaires liées aux capacités de mana.- Une exploration étendue, à savoir de nouvelles zones à traverser et des secrets à découvrir.- De nouveaux boss.- Des courses avec le surf.- Un mode Arène.Pour ma part j’espère vraiment que le mode Duo ultra cheaté sera revu car ça flinguait le jeu dans les difficultés de bases.