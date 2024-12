Bonjour a tous, je viens de teste kirito un Beat'em up qui va sortir sur megadrive et en dématevous pouvez le préco sur kickstarter vous avez plusieurs choixKIRITO THE GAME - dématérialise version 12eKIRITO THE GAME Complete in box 59eKIRITO THE GAME Complete in box! version japs 59eKIRITO THE GAME COLLECTOR supporter pack 99eKIRITO THE GAME - PUT MY NAME ON IT ! 499ecote graphisme le jeu est beaux pour une MDce que il ma étonne dans ce jeu c'est que il y a pas de ralentissement quand en n'a 7 ennemi sur l'écranpour une Démo j'ai beaucoup aime le jeu vous pouvez la télécharger sur Pc et teste le jeuCote music elles sont sublime surtout le stage de Techno lol bon je vous laisse faire votre propre avisMerci a vous et bonne journée