Le, je quitte Osaka pour Kyoto en prenant non pas un Shinkansen, mais unqui ne met que 25 minutes à y aller.

Même laen arrière-plan me dit au revoir.

Le premier est. Temple bouddhiste dont la façade est décorée de feuilles d’or, et qui a fait sa renommée.

Et rien que pour la, ça en valait la chandelle.

Jour 10 : QG Nintendo, Nara, et Todai-ji

Like

Who likes this ?

posted the 11/23/2024 at 12:36 PM by nindo64