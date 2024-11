Reportages

Ce futde tout mon séjour au Japon. Puisque mon arrivée au parc s’est faite aux alentours depour une ouverture prévue à 8h.La raison de cette venue précoce est d’une part, d’éviteraux guichets. Et surtout, de maximiser mes chances d’obtenir ungratuit (). À avoir en plus du billet pourqui m’aura coûtéen passant par, et indispensable pour le parc. Ce ticket donne accès à la zone à un créneau horaire spécifique, et permet de rester aussi longtemps qu’on le désire. Dès l’ouverture, il fallait s’inscrire à undédié ou passer parofficielle. C’est basé sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».Finalement,ce jour-là. Puisqu’on m’a simplement scanné mon billetaux guichets, et j’ai pu entrer directement dans le parc vers. Probablement car l’affluence était moindre que d’habitude. Sur le coup ça m’avait assez surpris, mais tant mieux.Mais avant d’évoquer le parc, petit tour d’horizon des autres zones d’. À commencer par leoù j’ai pu assister à l’attraction. Basée sur lepar. Et avec, feu, etdans les rôles principaux.C’était. Et ce fut incroyable. Aucune salle, 3D, ou qu’importe, ne pourrait retranscrire ce que j’ai vécu. Puisque. Cascades, gerbes de flammes dont je ressentais la chaleur, effets pyrotechniques, véhicules aquatiques avec des moteurs vrombissants, et, etc. Le climax futsur la scène. J’en ai pris plein les mirettes, et plein d’eau aussi. Du très grand divertissement que je ne suis pas prêt d’oublier.Ballade dans le parc du Jurassique(ni dans aucune autre zone à partet). Pas même la montagne russefaisant quasi toute la longueur du terrain. Et me rappelant beaucoup l’du. À la principale différence que les passagers ne sont pas « debout », mais accrochés aux rails par le dos. Leur donnant la sensation deen tête du wagon.Le temps de ma venue, leest devenu le. Ça fait tout drôle de voirdu premier film, aux couleurs des pirates deD’ailleurs,n’était pas le seul manga présent à. Puisqueavait aussi sa propre attraction en réalité virtuelleau sein du village des forgerons.Passage très rapide auqui, sans mauvais jeux de mots, était plutôt mignon. Malgré le fait qu’à l’heure actuelle, je n’ai vu aucun film de la franchise.Clairement à destination des familles et de leurs gosses, le très coloréregroupe des attractions rendant hommage à, etpour ne citer que ceux-là.La très belle zoneavec le quartier, son train à vapeur, et le fameux. Un décor qui m’a paru très similaire à son homologue américain àAprès ce tour d’horizon d’, parlons du cœur de l’article qu’est le. Leau monde, et dont les prémices remontent à. Au moment de l’officialisation du partenariat entre la firme et. Et on a dû attendre leprésenté paren personne, pour voir du concret.Forcément, en tant qu’aficionado de la firme, j’étais ultra emballé par le projet. Visiter ledans le monde réel, même en rêve, je n’y ai pas songé. On le voit très nettement dans le Direct et mes propres captures. Avec dessoignés et très fidèles à l’univers. Lesdes jeux qui changent selon les zones explorées. Lesen animatronique qui bougent. Difficile d’être plus immergé dans le monde de Mario au sein d’un parc aussi « vivant ».Cependant, une fois sur place, on constate que c’estÇa se ressent vite au fur et à mesure que la population augmente dans leau fil de la journée. D’où l’intérêt d’y aller le plus tôt possible. Car. Mais je relativise en me disant que le parc est ouvert depuis trois ans. Et qu’on doit être très loin de l’affluence des débuts.Que serait un parcsans? La preuve en est avec le. Un bracelet ressemblant à une montre connectée sans écran, et à acheter séparément pour(24€). Un accessoire certes, non obligatoire pour accéder au parc. Mais qui restepleinement. En plus dusur lequel j’ai jeté mon dévolu, les autres modèles sont aux couleurs de, etCe bracelet est relié àdeque je trouve plutôt bien faite et simple d’utilisation pour le coup. Retraçant toutes nos activités que je décrirai plus loin. On y retrouve le nombre decollectées. Unedu parc qui indique l’emplacement des différents points d’intérêt visités. Et la quantité deobtenus après avoir réalisé une action spécifique. Qui sont regroupés en quatre catégories correspondant à une activité ou attraction que sont, et. À l’heure actuelle, j’en ai euAu, on compte deux principaux types d’activités. La première est. Avec la possibilitépresque comme on le ferait dans un jeu. En frappant desavec le bras portant le bracelet pour obtenir des pièces. Actionner divers. Vaincre des. Et ainsi de suite. Chacune de ces actions peut débloquer un des badges dont j’ai parlé plus haut.Le but principal des activités liées aux bracelets, c’est le. Une sorte de « chasse au trésor » matérialisé par une série de minis-jeux, qui renferment desspéciales dont on devra scanner le symbole une fois l’activité réalisée. Un de mes préférés étant unlégèrement labyrinthique, où plus on avance, et plus la taille du décor s’agrandit. Comme si on avait. Le niveau se terminant par ungéant qu’il faudra désamorcer en équipe dans un temps imparti.Et dès qu’on aura accumulé(visibles sur l’appli), le chemin nous sera ouvert pour affronterdans une zone secrète. Pouroù il faudra lui balancer ses propres objets à la figure. Tout en faisant attention à ce qu’ils ne nous tombent pas dessus.C’était amusant, et un poil sportif. Rien que pour ça,. Même s’il fallait prendre son mal en patience au vu du monde présent à chaque activité.Le second type d’activité à faire dans le parc, ce sont les. Qui sont pour l’instant au nombre de(ouen comptant Bowser Jr). La première, et de loin la plus intéressante, est le. Unequi, selon les dires de Miyamoto, aurait mis 6 années pour être élaborée.L’attraction se situe au sein d’un authentique, et splendideaménagé avec soin. Et que l’on découvre par un escalier en tapis rouge au bout duquel se trouve une imposantede l’ennemi juré du plombier.D’ailleurs, si je peux d’emblée donner un conseil à celles et ceux qui comptent visiter le parc un jour, c’est de. Dans mon cas,se seront écoulées (dont la moitié du temps à marcher) entre le moment où j’ai pénétré dans le château, et celui où je m’apprêtais à m’installer sur les bolides. Sachant que je suis rentré dans levers, sans, et qu’il n’y avait pas encore énormément de monde sur place.En tout cas, je n’ai pas vu le temps passer dans la file tant il y avait de choses à voir sur le parcours. Autour de nous, lesà cette saga de jeux de courses furent légion. Avec notamment un mur où étaient exposés lesdes coupes standard de Mario Kart. Le camion), et desde personnages, dont celui de(Kinopio dans la langue locale).Le parcours nous a même fait passer par. Qui, visiblement, a mis tous les moyens en œuvre pour mettre une raclée au plombier à domicile. On peut y voir des infos amusantes surpar la force. Ainsi que le, tels que les Bob-Omb, Bill Balle, et Mecha Bowser. C’est le genre de choses que j’apprécie énormément, car. Et ça contribue à enrichir le lore.Concernant l’attraction en elle-même, le principe estau sein d’un(2 à l’avant et à l’arrière). Cependant, ce ne sont pas des karts qui se conduisent comme dans des circuits de karting (ou dans les rues de Tokyo). Puisqu’ils sont, et roulent à une vitesse assez réduite. Même si avec lasur la tête, on s’en rend pas forcément compte avec les nombreuses animations à l’écran donnant une assez convaincante sensation de vitesse. D’ailleurs,on comprend bien ce qui se passe à l’écran. Viser les ennemis avec lesne m’a pas vraiment posé de difficultés. Pas une claque visuelle ni une révolution, mais bien fun avec de bonnes sensations.La sortie de l’attraction menait tout droit à la boutique(qui est aussi accessible depuis l’extérieur). C’est là que j’ai faitqui seront visibles dans mon pactole.Pour ceux qui connaissent le manège «» deavec la maison des poupées, c’est à peu de choses près le même principe. Mais en beaucoup plus court, et franchementDans cette version dont le tour dure 3 min, les visiteurs se baladeront à dos de Yoshi sur les hauteurs du parc. Donnant une vue sympathique sur leet le reste du Royaume Champignon. Mais contempler le paysage n’est pas l’objectif de la balade. Puisqu’on devra surtoutdans le décor en appuyant sur la couleur correspondante sur l’écran du wagon. Une attraction qui devrait plaire aux plus jeunes, maisdans la file.Que serait le Royaume Champignon sans sesles plus importantes ? Parmi eux, laqui laissait temporairement ses obligations royales de côté pour prendre desavec les passants.Son fidèle serviteurn’était pas très loin non plus. Ainsi que les inséparables franginset. Et à mon grand étonnement, je n’ai pas vu les deux personnages restants représentés sur les bracelets.etD’ailleurs, en parlant de, j’ai pu manger au sein de sonleaprès avoir fait uneen scannant un QR code. Et ma foi, c’était pas mauvais du tout. On avait le choix entreallant de(8€) à(15€). Comme uneYoshi, duen forme d’étoile, et celui que j’ai pris unMario. Et pour le, j’ai dégusté une part dereprésentant le drapeau d’arrivée de fin de niveau.Et en plus de ça, le resto a fière allure et demeure. Je valide la cuisine du Royaume Champignon !En, plus de 6 mois après l’ouverture du parc au Japon,annonça l’arrivée prochaine d’une zone dédiée à. Les dernières news parlaient de «» sans plus de précisions. J’espérais pouvoir la visiter lors de ma venue au Japon, mais c’est visiblement encore trop tôt.D’autant plus que l’on connait déjà le thème de certaines attractions. Dont une nommée. Une montagne russe qui devrait s’inspirer des fameuxdes épisodes 2D. Si un jour je suis amené à retourner auquelque soit le pays,J’estime avoir été « raisonnable » pour les achats du parc. Avec une, unaux couleurs de la Route Arc-en-ciel. Et sans oublier le