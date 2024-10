Jeux Vidéo

Au fil des années, la franchise Call of Duty a alterné entre des accords avec Xbox et PlayStation. La Xbox a détenu l'exclusivité temporaire des cartes DLC de 2010 à 2012, avant que la PlayStation ne signe un contrat similaire en 2015, qui incluait également une exclusivité pour les bêtas en ligne, les skins et les modes multijoueurs. Les deux entreprises ont fortement mis en avant ces périodes d'exclusivité dans leur stratégie marketing, utilisant Call of Duty, le plus grand jeu de tir au monde, pour influencer les choix de consoles des consommateurs.En 2015, Sony a pris le relais de Microsoft en matière d'exclusivité pour Call of Duty, établissant un nouvel accord selon lequel tous les packs de cartes seraient lancés en premier sur PlayStation. On se souvient tous de la célèbre déclaration d'Andrew House, alors PDG de PlayStation, lors de la conférence E3 : "PlayStation is the new home of Call of Duty." Call of Duty : Black Ops 3 a été présenté lors de cette conférence de Sony, avec une nouvelle bande-annonce et l'annonce de contenu téléchargeable exclusif.81 (5.3 d'User Score)77 (4.3 d'User Score)79 (5.2 d'User Score)83 (4.2 d'User Score)80 (3.7 d'User Score)76 (5.4 d'User Score)73 (3.6 d'User Score)75 (5.1 d'User Score)56 (2.1 d'User Score)Avant ce deal avec Playstation, nous avions l'habitude de voir Microsoft faire des annonces concernant Call of Duty lors de l'E3, mais en plus de ces histoires d'exclusivités, il y a un autre point important qui marque un tournant pour la franchise, passant de la Xbox à la Playstation.88 (7.0 d'User Score)88 (Je ne mets pas la note User, beaucoup de personnes confondent le jeu avec le MW3 de 2023)83 (5.8 d'User Score)Pour l'instant, Black Ops 6 n'a pas encore de score Metascore (nombre insuffisant de critiques), mais les cinq tests disponibles sur Metacritic sont très positifs :Et le User Score est deen ce momentPeut-on conclure que Microsoft a sauvé la franchise ? En accordant un temps de développement plus long à la série, soit quatre années ? La décision de racheter Activision remonte à presque trois ans, et le rachat s'est finalisé il y a un an. Il est donc possible que cette décision ait influencé les changements, et il faudrait peut-être remercier Microsoft d'avoir mis fin aux mauvais Call of Duty de l'époque où il y avait un partenariat avec PlayStation. Ou est-ce simplement une coïncidence ?