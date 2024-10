Jeux Video

Et oui, c'est le malheur de ce monde ma pov dameMoins de 10 mois après le lancement de Palworld, dont on ne reviendra pas sur les "inspirations", le titre se maintenant plagier et pas à moitié :- Également 100 bestioles à capturer dans le même style- Combats identiques, culture/esclavage identique...- Oh, des armes à feu tiens- Plusieurs parties du HUD copié/colléGrande différence néanmoins : c'est un F2P.(déjà 700.000 pré-inscriptions)Et ça sort la semaine prochaine (10 octobre) sur mobile et PC.(oui, le frame-rate semble catastrophique, encore un hommage)