Et c'est reparti.L'équipe de localisation occidentale (autrement dit américaine) a décidé de refaire des siennes : les dialogues ont été modifiées au point de changer la personnalité des personnages.Dans cet extrait ci-dessous, on voit que le personnage féminin de Gallica a été transformée en guide-conseillère amicale en girlboss passive-agressive... pour aucune raison valable.On ne parle pas de changement à la marge, il s'agit d'une réécriture du personnage. D'ailleurs, celui qui a posté ce message sur Twitter a été banni. Un autre utilisateur a fait une capture écran à ce sujet.Cf. https://x.com/BepDelta/status/1841225446999900396Ce cas intervient après les récentes déclarations de Kazuhiko Torishima et Yuji Horii sur la politique de censure américaine concernant Dragon Quest III.

posted the 10/02/2024 at 08:45 AM by wilhelm