Eh oui abjecte rien que ca !!!Pour faire court Shift Up vient de faire une mise à jour pour Stellar Blade qui améliore la physique des seins mais aussi des vêtements (du genre la jupe peut bouger avec le vent ou mouvements), bien sur la MAJ apporte d'autres petits trucs ici et la.Numerama qui s'était déjà distingué piteusement sur le test de Kingdom Come Delivrance en pinaillant sur 70% du test sur le fait qu'il n'y ai pas de personnes noire au fin fond de la campagne de Boheme en 1410 en accusant le jeu d'etre raciste se défoule cette fois sur Stellar Blade en l'accusant d'être sexiste.Hier quelqu'un avait publié sur son blog la news sur Yuji Horii qui ne comprend pas la censure à l'ouest et ce puritanisme à 2 balles, Numerama et cette presse occidentale (Kotaku, IGN etc) de moralisateurs en est un parfait exemple, ils ont leur codes moraux et veulent absolument les imposer au monde entier.Ces gens la n'écrivent plus de billets sur les JV, non ils font de la politique ou de la morale constamment.Certains avaient des craintes que Shift Up cede à une certaine censure moralisatrice, mais ici ils prouvent qu'ils peuvent porter leur couilles, perso c'est pas une feature à laquelle je m'attendais mais c'est couillu et osé en 2024 et bravo à eux de le faire et d'oser, certains aimeront d'autres non ca regarde chacun.