Cet article SPOIL certains éléments d'Horizon Zero Dawn.Aloy.Parlons un peu de ce personnage qui divise tant.Et pour bien débuter, revenons sur son passé, son background, son vécu.Imaginez-vous quelques instant à sa place :Vous n'avez pas de mère, vous avez été abandonné dès la naissance, le monde entier vous rejette sans raison, vous êtes un paria mais vous ignorez pourquoi. La seule personne dans votre vie c'est votre père adoptif, paria lui aussi.Maintenant posez-vous cette question :Si vous aviez été banni dès la naissance, si toute votre vie vous aviez été ignoré, moqué, méprisé, rejeté, considéré comme un pestiféré,... alors que vous n'avez jamais rien fait de mal. Comment auriez-vous réagi ? Quelle genre de personne seriez-vous devenue ? Quel sentiment auriez-vous envers les autres ?Sans repères comme son père adoptif pour bien l'éduquer et l'aimer, Aloy aurait sans doute mal tournée, heureusement il lui a inculqué des valeurs et a forgé son caractère. Elle est gentille, droite et juste. Mais aussi forte et indépendante. Malgré l'absence de contact social, elle sait faire preuve d'empathie envers son prochain.Elle vivra donc ainsi, isolée, jusqu'à ses 18 ans, et pendant toute sa vie elle se préparera à passer une épreuve dans l'espoir, peut-être, de devenir membre d'une tribu à part entière. Être acceptée et se faire des amis. Sauf qu'elle n'a pas le temps de fêter sa victoire, que son rêve se transforme en cauchemar : tous les participants de cette épreuve se font massacrer, un homme essaye de la tuer, et la seule personne qu'elle aimait se sacrifie pour la sauver.En deuil, elle décide de partir, seule à nouveau, et de chercher des réponses : pourquoi est-elle une paria dès sa naissance, d'où vient-elle, qui est sa mère ? Et pour quelle raison une tribu nommée l'Éclipse veut l'assassiner ?Aloy commence son voyage dans le monde extérieur aux Terres Sacrées, à la recherche de la vérité qui l'amènera à découvrir le projet Aube Zéro. Elle apprendra que la planète terre est en danger, que la nature se meurt et que la vie risque de disparaître à jamais. Mais aussi qu'elle est la seule à pouvoir sauver le monde, ce même monde qui l'a rejeté toute son existence.Elle acceptera sa mission, prendra sur ses épaules à elle seule le poids de sauver toute l'humanité, au péril de sa propre vie. Tout ça, je le rappelle encore, juste après la disparition de la seule personne qu'elle avait au monde.Alors quand j'entends «elle est insupportable», «elle ne sourit jamais», «c'est une Mary-Sue», c'est que vous n'avez absolument aucune empathie, contrairement à elle.D'ailleurs au niveau de la dissonance ludo-narrative; si malgré son vécu, son deuil, la peur et l'enjeu de sa mission, elle était souriante et joviale, ça n'aurait strictement aucun sens, et serait tout sauf réaliste.Un petit mot aussi sur son physique. Ceux qui la traite de laideron, de sauvageonne, ben oui, excusez-là, c'est un monde post-apocalyptique, retour au moyen âge, y'a pas de salon de beauté ni de maquillage, et elle passe ses journées à crapahuter dans les bois, à grimper des rochers et à combattre des machines 50x comme elle. (Et avis 100% subjectif : c'est une femme superbement belle, même au naturelle).Ce n'est pas comme dans certains jeux où on contrôle un perso féminin, une gravure de mode, bien coiffée, maquillée, à la tenue ultra légère et immaculée, malgré qu'on se bat contre des démons en tout genre à longueur de temps.Aloy durant toute l'aventure ne fait qu'aider les gens, gratuitement, sans rien attendre en retour. C'est une femme serviable, adorable et en même temps forte et avec un caractère bien trempé. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'a pas de défaut, mais elle ne se laisse pas faire et elle a bien raison. Bien sûr qu'elle a des faiblesses, mais la vie l'a forcé à les surmonter et à se débrouiller seule.A la toute fin du jeu, dans le dernier enregistrement du docteur Elisabeth Sobeck; sa mère spirituelle et créatrice du projet Aube Zéro, l'intelligence artificielle Gaïa lui demande :«Si vous aviez eu eu une fille, comment auriez-vous voulu qu'elle soit ?»Et à elle de répondre : «Curieuse, déterminée, fonceuse même. Et avec suffisamment de compassion pour avoir envie d'aider les autres, juste un peu.»Et dans ces quelques mots, elle décrit parfaitement Aloy.Selon moi c'est l'un des meilleurs personnage de jeux vidéo jamais créé, et bien qu'elle ne soit faite que de pixels, les développeurs ont réussi à lui insuffler une âme.