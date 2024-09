Selon l'insider DanielRPK.Cal Kestis de la trilogiede Respawn va intégrer le monde du Live Action sur Disney+.Attention : on ne parle pas forcément d'une adaptation, on peut juste très bien voir le personnage apparaître pour une autre aventure, en sidekick ou tout simplement en guest dans x série ou film (ça précise juste Disney+ donc pas la prochaine trilogie au cinéma).

posted the 09/25/2024 at 02:18 PM by shanks