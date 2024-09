Plusieurs annonces ont été faites autour de Stellar Blade durant le dernier State of Play:Premièrement Eve fera parti des bots a sauver dans le DLC gratuit d'Astrobot qui sortira en fin d'année et on pourra débloquer sa fameuse animation avec les canettes dans le gacha.Ensuite une collab avec Nier Automata a été annoncé, on ne sait pas encore s'il s'agira uniquement d'un costume pour Eve (sans doute).Le mode photo tant attendu a aussi été annoncé.La video meltingpot sur la PS5 Pro a devoilée que Stellar Blade aura le droit a un patch PS5 Pro.Pour finir l'OST officielle a enfin une date de sortie et c'est... maintenant notamment sur Youtube ou encore Apple Music.