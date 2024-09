Selon @Shpeshal_Nick donc on garde des pincettes tant il peut y avoir autant de faux que de vrai (en dernier fait d'armes, il avait eu raison pour l'annonce Xbox de Blade en tout cas).Donc :- Rocksteady reviendrait sur un jeu uniquement consacré à Batman.- Sony envisagerait de le (co)financer.Perso, pour ce dernier point, ce ne serait pas surprenant entre la Warner qui ne refuserait pas un billet pour ce studio après l'énorme flop de Suicide Squad, et d'un autre côté Xbox qui a fait de même à sa façon en s'assurant un partenariat avec le premier jeu de Hundred Star Games (studio des fondateurs de Rocksteady).Bon la différence si tout est confirmé, c'est que le jeu de Hundred Star Games, lui, il sera sûrement pas exclu

posted the 09/23/2024 at 01:04 PM by shanks