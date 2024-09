Petit top mais cette fois pas sur les jeux vidéos comme j'ai l'habitude de faire (vous inquiétez pas, ça reste le sujet principal) et pour varier un peu mais sur un top "nature" sur les 10 espèces d'araignées les plus dangereuse pour l'homme (et la femme) J'espère que ça vous intéressera et que vous êtes pas arachnophobe !10)- Cette espèce d'araignée venimeuse, aussi appelée veuve noire méditerranéenne ou veuve noire d'Europe, vit en Corse ainsi que sur l'intégralité de pourtour méditerranéen. Les mâles mesurent de 4 à 7 mm alors que les femelles peuvent mesurer jusqu'à 15 mm. Elle a un corps noir recouvert de nombreux points, habituellement, rouges, mais qui peuvent parfois être jaunes ou oranges.- Sa morsure venimeuse peut faire mal durant 2 jours, elle provoquera également des montées de fièvre, des sueurs ainsi qu'une fatigue généralisée. Cependant, ne vous inquiétez pas, sa morsure n'est mortelle que chez les personnes allergiques.9)- A vos souhaits vu le nom... Encore une autre araignée bien venimeuse néanmoins elle n'est pas mortelle pour l'humain. Sa morsure entraîne malgré tout des démangeaisons intense, de la fièvre et des brûlures.8 )- C'est une araignée qui est aussi appelée tarentule, un nom un peu plus connu. Elle n'est pas mortelle pour l'homme mais sa morsure peut malgré tout nécroser la peau, ce qui signifie faire un joli trou dedans. Question esthétique, on repassera...7)- C'est une des araignées les plus grosses au monde, elle peut mesurer jusqu'au 30 centimètre de longueur ! Elle vit principalement dans les zones tropicales ainsi que dans les zones très humides et peut vivre jusqu'à 25 ans. Elle est en revanche pas mortelle pour l'homme même si elle peut entraîner vomissement et fièvre importante en cas de morsure.6)- C'est l'espèce aux pattes les plus longues du monde, oscillant au alentours de 30 centimètre. Elle vit surtout dans les cavernes du Laos. Son venin est mortel pour les être humains, il inclut entra autre de forte douleurs musculaire, des vomissements, des frissons ainsi que de fortes diarrhées. Une araignée qui fait grave chier en somme :P5)- Aussi appelé araignée violoniste, cette espèce vient des États Unis. Elle mesure moins de 10 millimètres, on l'appel araignée violoniste à cause de la forme de son corps. Elle n'est pas agressive mais elle peut mordre si elle se sent menacée. Sa morsure est très douloureuse et peut entre autre provoquer une nécrose des tissus, et détruire les artères ainsi que les veines. Sa morsure peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Mauvaise nouvelle, il semble que cette espèce ait migrée en France, dans le sud récemment...4)- Elle vit sur le continent africain, dans le désert où les zones sablonneuse comme son nom l'indique. Elle est difficile à voir car elle se fond parfaitement dans l'environnement. Cette espèce mesure 50 millimètres lorsqu'elle étend ses pattes, et chasse surtout la nuit. Son venin est très douloureux et peut entraîner de grave problème circulatoire, ainsi que la destruction de tissus. Il n'existe pas d'antidote à ce jour, heureusement pour vous, vous avez très peu de chance d'en croiser un jour !3)- Ce nom est très connu pour qui s'intéresse de près ou de loin aux Arachnides. Elle vient d'Amérique du Nord, c'est une petite araignée noire avec un genre de petit dessin rouge sur son abdomen. Son nom vient du fait qu'elle mange le mâle après l'accouplement bien que ce ne soit pas systématique.C'est l'une des araignées les plus dangereuse au monde. Sa morsure répand un venin toxique qui cause des spasmes musculaires, troubles psychiques et autres nausées. Elle est rarement mortelle pour quelqu'un en "bonne santé" mais peut entraîner des complications par la suite. Elle peut néanmoins entraîner la mort à un bébé ou à une personne ayant des problèmes cardiaques.2)- OK son nom est ridicule mais méfiez vous, c'est l'une des araignées les plus dangereuse ! Elle a élue domicile au Brésil, et elle tire son nom des plantations de bananiers là où on la retrouve souvent.Son venin peut causer des nausées, vomissement et des troubles du système nerveux pouvant entraîner la mort. Il peut provoquer chez l'homme également une longue et douloureuse érection... Oui oui vous avez bien lu xD1)- Une mygale, et c'est la seule mortelle dans le monde. Elle vient d'Australie. Elle est l' araignée la plus dangereuse pour l'humain, ce sont souvent les mâles qui mordent car ils sont agressif durant la période de reproduction. Néanmoins, si elle est mortelle pour les humains et primates, elle reste inoffensive pour les autres animaux. Si vous vous faites un jour mordre par cette araignée, un anti venin peut néanmoins vous sauver la vie, ouf ! Si vous avez pas d'antidote à disposition, elle peut vous tuer soit en 15 minutes en provoquant un œdème cérébrale, soit en 3 jours, tout dépendra de votre âge. Il n'existe pas d'araignées plus dangereuse à ce jour...Voilà, j'espère que ce top sur ces "charmantes petites bêtes vous aura plu, bon dimanche et bonne semaine à tous !