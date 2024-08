Le test du site Screen Rant, passage évoquant un manque "d'inclusivité de la femme" dans le jeu... Le test du site Screen Rant, passage évoquant un manque "d'inclusivité de la femme" dans le jeu...

Pour rappel de l'actualité : IGN publie en novembre dernier un article dénonçant des développeurs de chez Game Science, le studio derrière le jeu indépendant chinois (faut le préciser) de Black Myth: Wu Kong, notamment de comportements sexistes. L'article présente comme preuve des captures d'écran de conversations entre personnels, en chinois évidemment et IGN fournissant les traductions. L'article et la controverse passe un peu inaperçu à l'époque, certainement du fait que la communication autour du jeu était calme.Sauf que récemment il y a 2-3 mois maintenant, des chinois ont accusé IGN de volontaire salir la réputation de Game Science, avec l'idée que la rédaction travaillant avec des agents DEI (type Sweet Baby, mais dans le journalisme en gros), on reprochait le studio des tords qui ne se pose pas en Chine. Une rumeur, encore invérifié, vient supposer l'idée que le studio a refusé qu'une agence de consultation DEI viennent soutenir le studio (la fameuse "taxe DEI" comme on le surnomme) et qu'il y aura donc une campagne sur Internet pour dévaluer le jeu suite à ce refus.Après relecture par certains internautes, il se trouve que ces traductions s'avèrent inexactes. Vient le moment où le traducteur ayant bossé pour IGN affirme qu'il n'a pas été payé pour "la traduction". Certains internautes commencent à ce poser des questions, savoir s'il y a entourloupe, mais IGN continue d'assumer les propos de son article.Aujourd'hui on a des divers tests et avis sur le jeu, et on a des gens comme ici la rédactrice chez Screen Rant (voir capture d'écran plus haut) qui accuse ainsi le jeu de manquer dans la diversité, parce que en tant que "femme gamer" elle arrive à voir ces "problèmes". Etonnamment la review d'IGN sur le jeu ne fait aucune mention de cela, mais je suis certain que c'est le cas d'autres rédactions et que leurs avis sont au final biaisés par une théorie à l'origine comme rapport d'IGN et qui n'a jamais été confirmé à ce jour.Après avoir sévit dans le cinéma, on a une industrie du jeu vidéo qui doit subir les inepties d'une partie des gens en occident forçant à cette idéal d'inclusivité dans absolument tout qui existe, des entreprises jusque dans la fiction elle-même. L'inclusivité, oui, de nouvelles IP avec l'idée de faire plus d'inclusivité, oui, mais arrêtez de vouloir poser votre vision sur celle des autres. J'en parlais dans l'article de Shanks ici , c'est ça le véritable problème qui poursuit le jeu Black Myth: Wu Kong, et qui sera certainement la cause de sa non-nomination dans les Game Awards du simple fait que le jury est composé de ces mêmes rédactions de journalistes à travers le monde.