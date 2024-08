Bonjour à toutes et tous,J'espère que l'été se passe bien pour vous.Je souhaite me procurer un nouveau stick largement compatible avec la plupart des machines, et il semble que le F700 Elite soit un très bon choix avec notamment des boutons et un stick Sanwa (la référence avec Seimitsu).Je suis clairement casual au niveau des jeux de baston, de ce fait, je n'ai pas besoin d'un stick beaucoup plus cher et beaucoup plus performant et je suis attiré par celui ci par sa compatibilité avec plusieurs machines et même les rétro (genre Evercade etc...)Plusieurs questions pour les connaisseurs:- Sur le site, ils indiquent de ne PAS utiliser le stick avec les jeux de Shoot. Savez-vous si c'est une erreur ou il n'est pas compatible avec ces jeux? Ça me semble étrange en fait.- Enfin, quelqu'un a t'il un retour sur ce stick ou les précédents (F700 ou F500 Elite car celui ci n'est pas encore dispo je crois.Merci beaucoup d'avance