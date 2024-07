Mikami: “I’ve realized that I want to stay as hands-on as possible when it comes to game creation, and I’d love to see Suda make a sequel to Killer7.”

J'ai réalisé que j'aimerais garder les mains dans le cambouis, niveau création de jeux, et que j'aimerais aussi voir Suda51 réaliser une suite à Killer7.



Suda51: “Seriously? Someday we may just see a Killer7 sequel. Or a Complete Edition.”

Sérieusement ? Un jour, nous verrons peut-être une suite de Killer7. Ou une édition complète.



Mikami: “What matters most is whether or not you want to make it.”

Ce qui compte le plus, c'est de savoir si vous voulez ou non le faire.



Suda51: “I’d rather make a Complete Edition first. First a Complete Edition. And then Killer11.”

Je préfère faire une édition complète en premier. D'abord une édition complète. Et puis Killer11.



Mikami: Killer11?

Killer11



Suda51: “I don’t know. Killer7: Something, probably. Maybe Killer7: Beyond.”

Je ne sais pas. Killer7 : Quelque chose, probablement. Peut-être Killer7 : Au-delà.



Mikami: “Fans would probably love a Complete Edition. That could actually be doable.”

Les fans adoreraient probablement une édition complète. Cela pourrait effectivement être faisable.



Suda51: “We’d have to decide which comes first – Killer7: Beyond, or the Complete Edition."

Nous devrons décider lequel vient en premier – Killer7 : Beyond ou l’édition complète.

Lors du Grasshopper Direct presentation.Ils ont parlé de Killer 7