Avant la révolution, il y eut. Et avant, Street Fighter il y eut, développé par Konami et sorti en 1985, qui est l'un des premiers jeux de combat en un contre un (bien que postérieur à Karate Champ de Technos Japan, il est vrai).Le titre de Konami fût un véritable hit à son époque.Au vu de l'âge du jeu, le statut de hit est-il toujours valable, et surtout justifie t-il ses 6.99€ dans les différents stores des consoles actuelles via la gammeLe joueur incarne Oolong, un jeune artiste martial cherchant à venger la mort de son père en affrontant divers maîtres du kung-fu. Le scénario (absent in-game) ne décrochera pas un oscar mais on s'en carre (et ça rime).À l'époque de sa sortie, le gameplay de Yie Ar Kung-Fu était innovant et captivant. Le joueur utilise un joystick et deux boutons pour attaquer (pied et poing) et sauter, avec une variété de mouvements et d'attaques disponibles.Selon la direction que vous enclenchez et le bouton enclenché, vous allez sorti différents types de coups de pieds et de coups de poings. Sachant qu'il y a 8 directions, et bien ça donne un jeu ma foi assez riche en terme de palette de coups.Chaque adversaire présente un style de combat unique, la plupart utilise des armes (nunchaku, baton, sabre, etc), ce qui ajoutent de la diversité et exigeant des stratégies différentes. Et ça, c'était une vraie nouveauté en 1985, des personnages vraiment différents.Au niveau du gameplay, il s'agira de faire un gros jeu de zoning et exploiter les failles de l'IA (qui est redoutable) pour ouvrir la garde et placer un coup. Point de combos ici, nous sommes dans l'antiquité des jeux de bastons, il s'agira de placer un coup, 8 coups en tout pour battre son vis-à-vis.Dans le principe, le titre se rapproche plus du jeuque de Street Fighter en vrai.De plus aucune manipulation spéciale du stick n'est requise, il suffit d'enclencher une direction et un bouton pied/poing, c'est tout !Cependant, le gameplay accuse aujourd'hui ses presques 40 ans. Les contrôles manquent de précision et peuvent même sembler aléatoires, ce qui rend l'exécution des mouvements frustrante. La hitbox est également problématique, souvent imprécise et source de frustration. La difficulté, bien que croissante, est mal dosée, avec un pic notable contre le dernier boss, un doppleganger, qui fût un véritable cauchemar à battre (au moins 50 tentatives pour réussir).Pour un jeu de 1985, les graphismes du jeu étaient impressionnants. Les sprites des personnages sont bien animés et chaque adversaire a un design distinctif. Les arrière-plans qui sont au nombre de deux, sont simples mais efficaces, permettant de se concentrer sur l'action principale. La bande sonore, avec ses effets sonores et sa musique entraînante, ajoutait une dimension immersive aux combats. Cependant, on aurait aimé plus de compositions. A noter la présence discrète, de quelques petites digitalisations vocales.La difficulté du titre de Konami était un de ses faire-valoir à son époque. Les premiers adversaires sont relativement faciles à vaincre, mais la difficulté augmente rapidement. Cependant, cette courbe de difficulté peut être aujourd'hui perçue comme mal équilibrée. Le dernier boss, est particulièrement notoire pour sa difficulté excessive, rendant le jeu frustrant plutôt qu'amusant.Comme beaucoup de jeux d'arcade des années 80, la durée de vie de Yie Ar Kung-Fu dépendait en grande partie de l'habileté du joueur. Si les combats peuvent être terminés rapidement, la rejouabilité était assurée par le désir d'améliorer son score et de maîtriser chaque adversaire. Toutefois, en raison des problèmes de gameplay mentionnés précédemment, la rejouabilité est aujourd'hui limitée. A part, le score, voilà quoi. A noter que le jeu est comme Donkey Kong ou Pac-Man, il n'a pas de fin, et une fois les 11 adversaires battus, on déclenche un nouveau loop.