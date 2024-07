Jeu Fini

Après des mois et des mois à avoir été poussé a l’achat par un certain membre de Gamekyo avec un pseudo en 3 lettres (il y a R,B et Z dedans), j’ai enfin décidé de me lancer dans CrossCode, un A-RPG dispo partout ou l’on incarne Lea, une jeune fille qui a perdu la mémoire (la base) et qui se réveille dans un MMORPG (c’est la mode depuis 10 ans).- Bon pixelart- Système de combat fun- Les boss- Un level design aux petits oignons- Des puzzles bien foutus- Pas mal de quêtés annexes- Belle OST- Charadesign pas terrible en dehors de 2/3 persos- Donjons trop longs- Histoire qui ne m’aura pas captivé- Vrai fin en DLC payant- Perspectives pas toujours évidentes- En anglaisLe pixelart est plutôt joli même sur certains éléments/personnages il y a un petit coté RPG maker qui se dégage, mais qui pourrait coller avec le delire MMO du jeu (les vieilleries a la Slayer Online).Le système de combat est plutôt fun avec un arbre de compétences bien fourni et de bonnes grosses attaques qui envoient la sauce, les combats de boss ont tous une mécanique intéressante et sont parfois très bien mis en scène, le boss de fin est assez epique d’ailleurs.Le level design est l’une des grande force du jeu, chaque environnement est extrêmement bien construit que se soit les environnements extérieurs ou il vous faudra parfois un certains temps pour comprendre par ou passer pour atteindre un coffre ou une sortie (parfois plusieurs écrans en arrière) ou les donjons bourrés à craquer de puzzles dont certains vous feront passer pour un con après avoir checké la soluce. D’ailleurs les puzzles sont l’autre grande force du jeu, les 4 éléments que vous obtiendrez (feu, glace, électricité, vent) sont poussés a l’extrême en particulier dans les donjons, Crosscode n’a clairement rien à envier aux Zelda 2D sur ce point là, voir les surpasse.Pour finir l’OST est globalement top, que se soit les thèmes calmes ou d’actionNiveau defauts le charadesign est assez bof dans l’ensemble en dehors de l‘héroïne et de quelques persos secondaires avec cet aspect « brochette fromage » aka on fait du manga sans savoir en faire (comme le premier Timespinner par exemple).Les donjons aussi réussi soient-ils sont beaucoup trop longs, le plus long m’a pris 2h30 (et sans trop coincer) et 2h30 de puzzles entrecoupés de combats ça rend fou. Il y a même un moment ou on en a tois pratiquement a la suite même si ils sont plus courts, de quoi user.Il y a aussi quelques soucis de perspective qui m’auront fait plus d’une fois raté des sauts ou coincé sur des puzzles en pensant qu’une plateforme ou un element était a ma hauteur alors que non.L’histoire qui ne m’aura pas captivé surtout si comme moi les délire MMO type Sword Art Online ne vous intéresse pas, ajouté à cela que le jeu se termine sans se terminer et que la vrai fin est en DLC payant (bon vu que l’histoire ne m’a pas intéressé et que le jeu est assez long comme ça, j’ai pas poussé).Pour finir le jeu n’est dispo qu’en anglais (ce que je ne savais pas avant de l’avoir lancé).