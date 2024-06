Jeux Video

En vrac, j'ai envie d'un café :



- Le Xbox Showcase durera environ 2h

- Une trentaine de jeux présentés (ça va filer)

- Quelques annonces dans le lot

- Dragon Age Dreadwolf sera présent, mais change de nom (confirmé par Schreier)





Voilà.

Pour les annonces, c'est au moins limite déjà acté pour ces deux là :



- New Gears of War

- Doom : The Dark Ages