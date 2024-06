Des environnements dynamiques en évolution constante.



Une histoire de monstres et d'humains dans un monde à deux visages : d'un côté des terres rudes et implacables, où des monstres se battent pour des ressources limitées, d'un autre un paysage haut en couleur et débordant de vie.



Dans la peau d'un chasseur de monstres professionnel, vous protégez l'équilibre de cet écosystème en traquant des monstres.



Utilisez les ressources glanées lors de vos chasses pour façonner des armures et des armes toujours plus puissantes dans votre quête pour percer les mystères de ces nouvelles terres.



Vivez l'action la plus évoluée et l'expérience la plus immersive de tous les Monster Hunter à ce jour.

Un monde au climat en constante évolution.



Ici la vie a appris à s'adapter aux environnements difficiles, la faune développant son propre écosystème et les humains en son sein développant leur propre culture.

Dans Monster Hunter Wilds, les monstres et personnages agissent de manière bien dynamique, il est question de quête plus fluide et un sentiment d’immersion beaucoup plus profond avec des conversations ou dialogues entre chasseur et chasseuse entièrement doublés, de même pour les personnages rencontrés au cours de l’aventure. L’exploration est un point culminant dans cet épisode, les chasseurs découvriront des environnements impitoyables et évolutifs à la fois par des beaux paysages et a la fois par des conditions météorologique extrêmes qui les font transformer de manière inattendue. Les monstres s’adapteront facilement aux changements environnementaux pour avoir quelque chose de plus vivant et naturel. Certains monstres évoluent en troupeaux et s’interagissent entre eux.

Coriaces et territoriales, les bêtes à crocs sont des créatures agressives qui peuplent des habitats très divers. On les a parfois vues se réunir en grandes meutes.

Une espèce d'amphibiens géants qui utilisent leur salive gluante pour armer de pierres leurs membres supérieurs afin de renforcer leurs attaques.

Le Ceratonoth mâle protège les femelles à proximité des éclairs en absorbant la foudre grâce à ses pics dorsaux surdéveloppés et en la libérant dans le sol. Cette espèce se rassemble en grands troupeaux avec le Ceratonoth mâle en son centre.

Cette wyverne herbivore change d’habitat en fonction de la saison. Lorsqu’elle sent le danger, elle prend parfois une posture défensive et contre-attaque avec sa tête à l’ossature bien développée.

Pour des déplacements plus aisés lors des chasses , le Seikret sera une monture de confiance idéal pour le chasseur. Doté d’une grande agilité et d’un bon sens de l’odorat, il permettra notamment d’utiliser certains objets ou même d’utiliser la fronde lors des déplacements. La particularité de cette monture permettra notamment d’équiper une arme secondaire sans devoir retourner à la base, une facilité parfaite pour de longues sessions de chasse.

14 armes emblématiques de la série Monster hunter font leur retour et de nouvelles actions seront à dispositions pour affronter au mieux les monstres :



Grande épée - Épée longue - Épée & bouclier - Lames doubles - Marteau - Corne de chasse - Lance - Lancecanon - Morpho-hache - Volto-hache - Insectoglaive - Fusarbalète léger - Fusarbalète lourd – Arc.

De nouvelles techniques et mécaniques seront aussi de la partie, son mode concentration permet entre autres de localiser les points faibles d’un monstre pour y préparer de nombreuses attaques spéciales inédites qui lui infligeront énormément de dégâts. La fronde est de retour et évolue en grappe – fronde, très utile pour collecter des matériaux à dos de monture ou interagir à distance avec des pièges minutieusement préparés.

Notre histoire se déroule dans les « Terres interdites »,

une région inexplorée où la Guilde a envoyé le chasseur et ses alliés pour enquêter.

Le protagoniste et personnage que vous incarnez. Un chasseur assigné à la Commission de recherche des Terres interdites, dont le travail est d'aider à explorer cette nouvelle zone.

Un Felyne, créature aux traits félins capable de communiquer avec les humains et partenaire de confiance; ou « Palico », du chasseur. Il fournira une aide précieuse pour chasser, mais aussi un soutien moral non négligeable !

« Assistante » du chasseur, c'est elle qui gère les requêtes de chasse aux monstres, les permis et les quêtes. Elle vous accompagnera dans vos aventures en vous fournissant une aide et des conseils précieux.

Une forgeronne de la Commission de recherche qui prendra soin de toutes vos armes et répondra à tous vos besoins en matière de création d'armures !

Un jeune garçon mystérieux qui vous accompagne dans votre voyage.

Les joueurs de Monster Hunter: World qui concerne aussi son dlc pourront utiliser leurs données de sauvegarde pour recevoir des bonus spéciaux dans Monster Hunter Wilds !



Le titre est attendu courant 2025 sur Ps5 / Xbox series et Pc