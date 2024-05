En revoyant notre récente interview avec Neil Druckmann de Naughty Dog, nous avons trouvé plusieurs erreurs et inexactitudes significatives qui ne représentent pas son point de vue et ses valeurs (notamment sur des sujets tels que l'animation, l'écriture, la technologie, l'IA et les projets futurs). Nous nous excusons auprès de Neil pour avoir déformé ses propos et pour l'impact négatif que cette interview a pu avoir sur lui et son équipe. En coordination avec Naughty Dog et SIE, nous avons supprimé l'interview.