Jeux Video

Je garde une pincette pour l'insider NateDrake.Mais suite au leak de Henderson, il affirme que dès l'annonce le mois prochain, Doom : The Dark Ages sera signé sur PC, Xbox Series ET PlayStation 5.(probable que durant la conf, ce soit PC/Xbox, puis officialisation PS5 juste après via la diffusion du trailer sur le Youtube Bethesda)ça commence