Hey les gens, juste pour signaler que c'est le dernier soir pour jouer en ligne sur ces deux consoles il me semble, finito à 1 heure du matin!Je redécouvre un peu la Wii U et j'aime toujours autant certains aspects ma foi. Un beau gâchis cette machine, les joueurs auraient été gagnants à ce qu'elle reste en vie. Si ça avait été le cas on auraient eu grosso merdo les mêmes jeux que sur Switch mais avec des fonctionnalités Gamepad en plus. Ils ne se seraient pas emmerdés à porter les jeux Wii U dessus donc il y aurait eu plus de jeux frais comme Splatoon et Mario Maker. Ils auraient donné sûrement un vrai successeur à la 3DS et on serait déjà passé à une nouvelle génération aussi côté salon...Mais bref à la base c'était pas le sujet ! Il y a des gens comme moi qui se sont réveillés sur le tard et qui rejoue un peu à la Wii U / 3DS pour l'occasion ?D'ailleurs j'avais oublié, on pouvait carrément télécharger des jeux Wii et DS dessus. J'ai eu le plaisir de me rendre compte que j'ai Pandora's Tower dessusPour rappel vous pouvez encore retélécharger les trucs que vous aviez acheté/téléchargé par le passé.Sinon je me fais du Splatoon, simple, efficace et avoir la mini map et le respawn sur le gamepad c'est extra!Des idées de trucs sympas ou urgents à faire pendant cette dernière soirée ?! Ou simplement des souvenirs ou anecdotes sympas si vous êtes chauds !