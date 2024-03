Outre la correction de bug, de quelques corrections dans certains mini-jeux (comme la camera inversée dans le vol de Chocobo a Canyon Cosmos), d’améliorations graphiques, ce patch inclus enfin la fameuse amélioration de la résolution pour le mode performance... enfin oui et non car vous aurez le choix entre deux rendus, a savoir "lisse" et "net", et autant dire que si il y a bien une différence, elle reste légère et il faudra prendre des screens pour s'en rendre compte.Pas de miracle, même si ça reste un peu mieux.Liste des correctifs:Correction de fautes de frappe et d'omissions dans certains textes.Correction d'un bug survenant sur la carte sous certaines conditions lors du contrôle d'un personnage.Correction d'un bug en combat dans lequel les capacités « Supernal Fervor » et « Watcher's Spirit » de Red XIII pouvaient être facilement annulées.Correction d'un bug en combat lors duquel les ennemis arrêtaient de bouger dans certaines conditions.Correction d'un bug de progression survenant lors des quêtes sous certaines conditions.Amélioration du framerate et de la stabilité globale du jeu.Ajout des options « image nette » et « image lissée » aux paramètres d'affichage du mode Fluidité.Amélioration de la qualité graphique.Le réglage inverse de la caméra est désormais appliqué lors du contrôle d’un Chocobo planant.Le paramètre d’inversion de la caméra est désormais appliqué à la caméra du mini-jeu de tir de précision.Aide au guidage améliorée lors de l'escalade du lierre à l'emplacement « Mine de Mythril ».Ajout de paramètres de difficulté aux écrans de personnalisation des mini-jeux « Fort Condor » et « Gears and Gambits ».