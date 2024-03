- Ayant fini Dark Souls 3 récemment, je me suis dit qu'un "petit" top sur tous les boss du jeu serait sympathique !Ce top sera en 3 parties, DS3 ayant un nombre de boss tout de même non négligeable.27)- Le boss le plus facile du jeu selon moi, je crois pas qu'il m'est tué une seule fois. Il suffira juste de repérer l'aura rouge sur un des Diacres et le tour est jouer. Attention néanmoins à ceux plus grand que les autres car ils peuvent nous maudirent !26)- Premier boss du jeu, sa deuxième forme peut être assez vénère mine de rien quand il se transforme. Mais c'est le boss tutoriel, donc ya bien pire forcément.25)- Un boss qui moi ne m'a pas du tout poser de problème, il est assez rapide malgré son allure de gros balourd et peut infliger la congélation, état qui nous ralentit.24)- Un boss un peu particulier car il faudra attaquer ses espèces de grosses pustules sur son corps. Autrement, il est invulnérable. Vers la fin du combat, il cassera le sol et deviendra plus agressif. Il m'a valut quelques try car mine de rien il fait assez mal.23)Totalement optionnels comme l'arbre d'ailleurs, le sage fait des attaques magiques qui font assez mal. Dans sa deuxième forme, il se multipliera pour nous attaquer et il faudra trouver le bon afin de lui faire des dégâts. Il est pas très difficile mais la première fois qu'on l'affronte, il peut être assez pénible mine de rien.22)- Un boss qui a vraiment la classe mais qui n'est pas très difficile à battre. Il faudra attaquer et détruire ses bracelets qu'il a au poignets afin de le vaincre. Attention tout de même à son souffle toxique qui nous tue très vite si on se prend dedans. On peut également se retrouver coincer dans son arène car le boss avance vers nous tout le long du combat et si on se prends son souffle c'est la fin des haricots. Mise à part ça, il n'est pas difficile à vaincre.21)- Elle se trouve dans la zone optionnelle du pic du Dragon. Elle pourra être tuer en 1 coup avec une attaque plongeante mais le chemin pour y arriver ne sera pas simple car il est bien garder. Vous pouvez aussi si ça vous chante de la battre à la loyal mais ça sera beaucoup plus long et fastidieux.20)- L'un des 4 seigneurs à vaincre du jeu, Yhorm est un adversaire qui paraît redoutable mais en fait pas tant que ça. Il pourra être tué très facilement grâce à la lame des tempêtes, arme spéciale qui est très efficace contre les géants. Néanmoins, pour pouvoir lui faire de gros dégâts, il faudra charger l'arme, ce qui prend un certain temps, en tout cas le temps pour Yhorm de nous écraser avec son énorme machette. Vers le milieu du combat, sa machette sera en feu et Yhorm sera encore plus vénère. Si vous avez suivit la quête du chevalier oignon jusque là, il pourra vous aider durant le combat.19)- Boss qui se trouve dans la zone optionnelle du lac incandescent. L'anneau qui permet de résister au feu sera très efficace contre lui. C'est un boss que j'ai trouvé assez simple car il m'a tué 1 seule fois. Il faudra faire gaffe quand même à sa pluie de météorite dévastatrice ou quand il inonde le sol de lave. Ses attaques sont assez lentes et donc facile à esquiver.Voilà pour cette première partie, la suite demain ou dimanche