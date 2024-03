Salut,Il y a quelques temps je vous avais demandé votre avis pour me trouver une console portable d'émulation.J'hésitais avec des consoles "chinoises" comme les Ambernic.Mon choix s'est finalement porté sur le Steam Deck.Que j'ai pris en version LCD reconditionné sur le site de valve (modèle 64Go à 299e et 512Go à 379e).Prix intéressant je trouve, si on compare aux prix de ses consoles chinoises... (il faut ajouter la TVA et le port).J'ai pris le dock également.J'ai installé Batocera (un OS sous Linux dédié à l'émulation) sur une carte micro SD 512Go.Tous les émulateurs sont intégrés, avec une présentation que vous pouvez modifier avec pleins de thèmes (perso j'adore Artflix de AlekFull)Liste des thèmes :Je joue à tous les jeux jusque PS2-GC-DC avec résolution supérieure.Et la plupart des jeux PS3, Switch.. sont compatibles.En émulation de jeux 2D ou PS1/PS2/GC ma batterie tient de 6 à 8h donc top !Pour la PS3, c'est 2h-2h30 x)Le Dock me permet de brancher sur la TV ou le moniteur PC (comme une switch du coup).Une vidéo de présentation sur YouTube si ça vous intéresse (qui n'est pas de moi, mais de Gio Hazard Gaming) :(Vous pouvez aussi jouer à vos jeux Steam sur Steam Os et installer Windows pour vos jeux GOG, Epic game...)Bref pour le prix,J'en suis vraiment satisfait !!(PS: J'ai un eu soucis avec le premier que j'ai reçu, la batterie était morte, mais Steam me l'a échangé sans sourciller de suite.)Bon week-end