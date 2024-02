- le nombre de joueurs et d'heures de jeu a atteint son maximum en 2021



- le gaming est dominé par un petit groupe de jeux "trou noir" très bien établis



- les nouveaux jeux comportent plus de risques que jamais, et les nouvelles IP encore plus



- la croissance des dépenses a stagné



- les modèles destinés à stimuler la croissance, comme la VR et les abonnements (entre autres), ont connu un succès faible à modéré



- le cloud ne s'est pas beaucoup étendu au-delà de la base des propriétaires de consoles, et l'utilisation s'est principalement concentrée sur les "essais"



- la pression massive exercée sur les consommateurs par les catégories de dépenses quotidiennes telles que l'alimentation et le logement



- L'ère des consoles où le succès reposait sur la construction de la base installée et l'augmentation du taux d'équipement en jeux est révolue depuis très longtemps.



Sur une note plus positive... 2025 devrait permettre aux dépenses de renouer avec la croissance grâce à Grand Theft Auto VI et à un nouveau hardware non annoncé qui devrait relancer le nombre de joueurs et le nombre d'heures de jeu. Mais 2024 restera une année difficile.

Mat Piscatella de NPD, responsable des tops ventes USA