Pierre Lovati, rédacteur chez Point'n think et auteur de l'excellent livre de la saga Ffvii Remake nous livre son avis sur la suite tant attendus de FFVIIJe ne savais pas qu'il faisait des vidéos et j'adore particulièrement le ton de la vidéo qui change des nostalgeek et compagnieBref bonne vidéo et ça donne envie